Ksiądz Tylutki będzie miał ulicę

Proboszcz parafii pw. Brata Alberta tak dobrze zapisał się w pamięci parafian, że ci zdecydowali się uhonorować jego pamięć. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie procedowania uchwała w sprawie nadania imienia księdza jednej z ulic.

Ksiądz Mieczysław Tylutki był proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Elblągu (przy ul. Częstochowskiej). Zmarł po ciężkiej chorobie na początku listopada 2018 r. W ubiegłym roku mieszkańcy zaczęli zbierać podpisy pod inicjatywą nazwania imieniem proboszcza ulicy, która ma połączyć ulicę Częstochowską z ulicą Legionów.

- Ks. Mieczysław był proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta, a gdy objął tę parafię, znacznie przyczynił się do budowy naszego kościoła, która trwała od 1984 r. W zasadzie przywrócił ludziom nadzieję, że duży kościół, który był zaplanowany dla parafii, będzie można wybudować. Bardzo mocno przyczynił się nie tylko do budowania kościoła jako świątyni, ale też Kościoła jako wspólnoty w naszej parafii. To główne powody, by uhonorować ks. Tylutkiego - mówił ksiądz Jerzy Urbanik w ubiegłym roku, kiedy ruszała inicjatywa zbierania podpisów.

Zbiórka podpisów ruszyła 17 października ubiegłego roku. Podpisało się 625 mieszkańców Elbląga i wniosek trafił do ratusza. Wszystkie formalności zostały dokonane i na najbliższej sesji (22 września) radni będą głosować nad nadaniem ulicy imienia Mieczysława Tylutkiego.

Ks. Mieczysław Tylutki. Fot. strona parafii pw. św. Brata Alberta

„Ksiądz Mieczysław Tylutki w latach 2008-2018 był proboszczem parafii p.w. Świętego Brata Alberta. Jego wielkim zadaniem w obejmowanej parafii była budowa nowej świątyni, której fundamenty i pierwsze fragmenty ścian, po blisko dwudziestoletniej przerwie od rozpoczęcia budowy, popadały w ruinę. Równolegle, i z równie wielkim zaangażowaniem odradzał duchowo wspólnotę parafialną. Jego działalność przyczyniła się do ożywienia życia duchowego i wspólnotowego wiernych. Księdzu Mieczysławowi Tylutkiemu powierzono liczne funkcje i zadania, m.in.: prace w komisji rewizyjnej i finansowej przy prowincjalacie salwatorianów, funkcję przełożonego i ekonoma miejscowej wspólnoty zakonnej, urząd wicedziekana, zadania kapelana szpitala wojewódzkiego oraz diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia w Diecezji Elbląskiej.“ - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały.