Książki i piżamy, czyli pomagamy na całego w Tolkmicku

Ilustracja do tekstu, fot. arch. WMBP

Mieszkańcy Tolkmicka i okolic! Już w najbliższą sobotę łączymy siły, aby zrobić coś absolutnie wyjątkowego. Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie charytatywne, z którego cały dochód zasili konto dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Wskakujemy w piżamy, kupujemy książki i otwieramy serca!

Charytatywny kiermasz książek - uwielbiasz czytać? Chcesz upolować literackie perełki, porywające kryminały lub piękne bajki dla najmłodszych w świetnych cenach? Koniecznie odwiedź nasze stoisko! Cały dochód ze sprzedaży książek zostanie przekazany bezpośrednio fundacji Gdzie liczy się czas? Targowisko Miejskie "Mój rynek" (ul. Morska, Tolmicko), sobota, 5 września, godz. 8-16.

inf. organizatora