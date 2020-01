Książki, komiksy i Król Lew, czyli ferie młodych czytelników

Dzieciom odpoczywającym przed rozpoczęciem kolejnego semestru nauki Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaproponowała "Ferie Zimowe z Bajkami Disneya". Dziś (30 stycznia) uczestnicy zajęć w placówce przy ul. Zamkowej 1 tworzyli własny komiks.

- Zobaczymy, co przygotują dzieci i jakie postacie z disneyowskich produkcji pojawią się w ich pracach – mówi Żaneta Łyczyszyńska, prowadząca zajęcia. - Zdecydowaliśmy się na taką tematykę naszych spotkań, bo przecież wszyscy znamy te bajki, występują w nich nasi ulubieni bohaterowie.

Młodzi czytelnicy uczestniczący w zajęciach z entuzjazmem wymieniają swoje ulubione produkcje, które zapewne będą źródłem inspiracji ich dzisiejszych prac. Pojawiają się oczywiście Król Lew, Kraina Lodu, Królewna Śnieżka, Vaiana i wiele innych...

- Przychodzimy tu, bo można poznać nowych znajomych, a przed i po zajęciach poczytać jakąś książkę, a my lubimy czytać – przyznają Ewa i Julia.

- A w domu czasami jest nudno – stwierdza Róża.

W ciągu mijających ferii uczestnicy zajęć w Bibliotece Młodego Czytelnika mieli wiele okazji, aby rozwijać swoje artystyczne uzdolnienia.

- Robiliśmy na przykład własne marakasy – chwali się Marcel

- Przygotowywaliśmy też teatrzyk o Pięknej i Bestii – mówi Róża.

- A wczoraj robiliśmy koszulki z naszymi własnymi nadrukami, na przykład z postaciami z filmów – dodaje Irmina.

Żaneta Łyczyszyńska przyznaje, że w zajęciach w bibliotece uczestniczy grupa wiernych bywalców.

(fot. Anna Dembińska)

- Mamy tutaj zawsze od 15 do 20 uczestników, myślę więc, że zainteresowanie jest duże. Dzieci niejednokrotnie same wychodzą z propozycjami, czym chciałyby się zajmować. Wspomniane zajęcia z tworzeniem własnych koszulek to pomysł, który wyszedł od nich – podkreśla animatorka kultury. - Dzisiaj proponujemy uczestnikom przygotowanie scenariusza do komiksów, które później narysują, ale same rysunki i postacie, które wybiorą, to już ich inwencja. Być może będzie możliwość, by osoby odwiedzające bibliotekę mogły później zobaczyć te prace, ale nie obiecuję, bo dzieciaki lubią zabierać swoje dzieła do domu, żeby pokazać je rodzicom – śmieje się prowadząca zajęcia.

Choć ferie dobiegają końca, młodzi czytelnicy nie kończą swoich spotkań przy Zamkowej 1. - Ferie zakończymy w piątek zabawą taneczną, ale zachęcam do odwiedzania strony internetowej Biblioteki Elbląskiej, bo również w roku szkolnym prowadzimy zajęcia dla dzieci z różnych grup wiekowych – podkreśla Żaneta Łyczyszyńska.