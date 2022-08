Kuchenne Rewolucje kręcą się w Elblągu

Jedna z lokalnych restauracji w tych dniach stała się jednocześnie... planem filmowym. Magda Gessler zawitała do Elbląga z Kuchennymi Rewolucjami.

"Zwarta…,,,gotowa… gdzie…??? #kr Elblagg co to będzie ? Kolejny hit czy kolejny kit ??? Besos" – taki wpis (pisownia oryginalna) zamieściła 16 sierpnia w swoich mediach społecznościowych Magda Gessler. Tak znana restauratorka zasygnalizowała, że w Elblągu nagra kolejny odcinek Kuchennych Rewolucji.

Będzie to już czwarta wizyta Magdy Gessler w Elblągu w związku z jej programem. Spośród trzech dotychczasowych lokali, które odwiedziła i zrewolucjonizowała, funkcjonuje jeden. Kolejnym jest nomen omen "Czwórka" przy al. Odrodzenia. O tym lokalu założonym przez Beatę Murawską pisała m. in. Aleksandra Garbecka dla "Razem z Tobą".

- Życie mnie „pokopało”, ale to nie znaczy, że wszystkich musi kopać, dlatego uważam, że trzeba wyciągać pomocną dłoń, szczególnie w kierunku osób starszych – mówiła właścicielka "Czwórki" w rozmowie, jaką w ubiegłym roku przeprowadził z nią portal "Razem z Tobą". Lokal oferuje m. in. obiady dla seniorów w bardzo niskich cenach.

Magdy Gessler przedstawiać właściwie nie trzeba. Restauratorka i osobowość telewizyjna w jednym słynie między innymi z dosadnych sformułowań, którymi raczy właścicieli i pracowników restauracji w swoim programie. "Śmierdzi tu petami, tak że łeb odpada". "Pachnie to starą ścierką". "No przecież ludziom dajecie jeść, nie świniom". "Dlaczego wy trujecie ludzi" – to tylko parę, tych delikatniejszych, wypowiedzi z Kuchennych Rewolucji zaczerpniętych z Wikicytatów. Oczywiście restauratorka również chwali lokale, gdy już uzna, że jest za co...

Jak czytamy na stronie programu emitowanego przez TVN, produkcja wraca z nowymi odcinkami od 1 września, "a w nich wiele emocji, dramatów, nauki i przełomowych decyzji!". Kolejne sezony programu cieszą się sporą popularnością. Na czym polega sukces tego formatu według samej prowadzącej?

- Nie wiem, jak ja to robię, po prostu taka jestem – mówi w jednym z nagrań dla stacji TVN restauratorka. - Wydaje mi się, że kocham, to co robię, kocham ludzi, chcę ich dobrze karmić, ubóstwiam dawać – podkreśla Magda Gessler.