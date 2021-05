Kwitnące śmietnisko

Wiosna w pełni, na działkach przy ul. Browarnej kwitną kwiaty, a pod ogrodzeniem rośnie wysypisko śmieci.

Przechodząc wąskim chodnikiem łączącym ul. Browarną z ul. Rechniewskiego mijamy zaniedbany, pozostawiony samemu sobie teren. Jeszcze kilka lat temu stały tam osiedlowe sklepy, które z biegiem czasu zniknęły z powierzchni ziemi. Pozostały po nich jedynie pokruszone posadzki i krzywe słupki.

Teren jest zaniedbany i z roku na rok niszczeje coraz bardziej. Kiedy nadchodzą deszczowe dni, nieutwardzony grunt i dziury pomiędzy wybrakowanymi płytami chodnikowymi zamieniają się w błotniste bagno.

Do obrazu niszczejącej okolicy dołączyły zatrważające ilości śmieci. Nie są to wyłącznie puszki i butelki, które spotykamy niemalże na każdym kroku. Często można natknąć się tam na całe worki ze śmieciami, resztki obiadów, połamane meble i zabawki. Od kiedy na popękanych kafelkach stanęły pojemniki na odzież używaną, poniewierają się tam również ubrania. Same kontenery zostały potraktowane jako zwykłe śmietniki. Pojawiło się więcej odpadków, tym razem tuż pod samą bramą ogrodów działkowych "Magnolia".

Przy okazji remontu ul. Browarnej pojawiły się tu nowe schody oraz podjazd dla rowerów. Niestety, pozostała część krzywego chodnika nie doczekała się renowacji. Do tego przejście usłane jest licznymi odłamkami szkła.

- Mój syn już raz potknął się o wystające kafelki i wbił sobie szkło w dłoń - wyznaje jedna z mieszkanek ul. Browarnej. - Jestem pewna, że nie ostatni raz, szczególnie, że to miejsce nie jest w ogóle oświetlone.

Elblążanka zwraca uwagę na brak oświetlenia na tym odcinku drogi. Jest to szczególnie uciążliwe, gdy szybko zapada zmrok.

- Nigdy nie widziałam, żeby ktoś tam zostawiał śmieci, a jednak wciąż ich przybywa - mówi nasza rozmówczyni.

W tej sprawie interweniowaliśmy w Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, która wywozi odpady z tego terenu. "Odpady przedstawione na załączonych zdjęciach znajdują się na działce należącej do Departamentu Zarządu Dróg. 4 maja otrzymaliśmy z DZD zlecenie oczyszczenia przedmiotowego terenu" - informuje EPGK.

Warto podkreślić, że niecałe dziesięć metrów od wspomnianego obszaru znajdują się... śmietniki.