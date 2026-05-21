"Lecimy w las" po raz szósty

Jak co roku spotykamy się nad jeziorem Pierzchalskim w otoczeniu lasu. Czego można oczekiwać?

Oficjalnie otwarcie spotkania od godziny 16, miłośników natury pole campingowe zaprasza już wcześniej. Opłata jednorazowa za auto 120 zł za cały pobyt (w cenie pole namiotowe oraz ciepły posiłek w formie zupy). W programie:

- Wspólna parada pojazdów

- Gry i zabawy

- Ognisko

- Kino pod chmurką dla najmłodszych

- Muzyka Live

Informujcie znajomych, pakujcie rodziny i czekamy. Każdy przyjeżdża na własną odpowiedzialność, jest to luźne spotkanie na łonie natury.

10-12 lipca Pierzchały, powiat braniewski.