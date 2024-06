Lekcja Wiedzy o Społeczeństwie

3805 uczniów elbląskich szkół wybrało swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta. Jak zagłosowała i kogo wybrała elbląska młodzież?

„W poniedziałek tj. 27 maja 2024r w bibliotece szkolnej odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. Głosowanie rozpocznie się o godz. 9.00. Wybory muszą odbyć się według ustalonych przez Urząd Miasta wytycznych. Dlatego, aby zagłosować należy okazać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku braku dokumentu, nie będzie wydana karta do głosowania. Lista zgłoszonych kandydatów z naszego liceum zamieszczona jest na drzwiach biblioteki szkolnej.

Po klasy na głosowane będziemy przychodzić według następującego harmonogramu:

2 lekcja : 1b, 1d, 1e, 1f

3 lekcja: 1g, 1c, 2f, 2g, 3f

4 lekcja: 2a, 2e, 3b, 3c

5 lekcja: 1a, 2c, 2d, 3a

6 lekcja: 3d, 3e” - taki post został opublikowany na profilu na Facebooku II Liceum Ogólnokształcącego.

Wszystko po to, aby oddać swój głos na Pawła Rynkowskiego, który był jedynym kandydatem z II LO do Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydat dostał 239 głosów (oddano też 28 głosów nieważnych). Po ogłoszeniu wyników przewodniczący MRM poprzedniej kadencji uzyskał reelekcję.

27 maja uczniowie elbląskich szkół podstawowych wybrali 39 swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta. Jednak nie wszyscy. Wybory nie odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Pijarskich, Szkołach Podstawowych nr 1, 6, 8, 9, 14, 25 oraz Szkole Podstawowej Montessori. W tych placówkach w terminie nie zgłoszono Okręgowej Komisji Wyborczej. W Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dyrektor zdecydował, że szkoła nie weźmie udziału w w wyborach.

„Okręgowe Komisje Wyborcze oraz dyrektorzy placówek podejmowali różne działania mające na celu promocję Młodzieżowej Rady Miasta oraz wyborów. Były to m. in. spotkania z uczniami, informacje wywieszane na szkolnych tablicach informacyjnych, informacje rozsyłane poprzez system Librus i posty na mediach społecznościowych. Po szczegółowe dane na temat działań w poszczególnych szkołach należy zwrócić się do dyrektorów placówek.” - informuje Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

Zainteresowanie wyborami w poszczególnych szkołach było różne. W aż 11 szkołach (w II LO, w Zespole Szkół i Placówek Sportowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, w Zespole Szkół Mechanicznych, w Zespole Szkół Inżynierii i Usług, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Niepublicznym Liceum Regent, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, Szkole Podstawowej nr 4, nr 11 oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Regent”) liczba kandydatów była równa liczbie radnych wybieranych w szkole. W tych placówkach wybory były formalnością.

Uprawnionych do głosowania było 5889 uczniów; głosowało 3805 osób, frekwencja wyniosła 64,61 procent. Radni nie otrzymują diety ani wynagrodzenia za zasiadanie w radzie. Pierwsza sesja jest zaplanowana na wrzesień przyszłego roku. Nie wiadomo też, kto (i czy w ogóle) obejmie funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.

- Funkcja opiekuna nie jest obowiązkowa. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg oraz Ustawą o samorządzie gminnym, Młodzieżowa Rada może, ale nie musi posiadać opiekuna. W obecnej chwili trwa konstytuowanie Młodzieżowej Rady, trudno dziś powiedzieć, kto będzie opiekunem. Dalsze działania będą zapewne podjęte w trybie sesyjnym – informuje Małgorzata Sowicka.

Czy nowi radni będą faktycznym „głosem młodych” w mieście i jakie inicjatywy będą podejmować, przekonamy się już niebawem.

Szczegółowe wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta:

I Liceum Ogólnokształcące:

Jakub Apanowicz: 148 głosów – uzyskał mandat

Lena Siembor: 135 głosów – uzyskała mandat

Anna Makowska: 62 głosy

Liczba głosów nieważnych: 7

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuięzycznymi:

Paweł Rynkowski: 239 głosów – uzyskał mandat

Liczba głosów nieważnych: 28

III Liceum Ogólnokształcące:

Kyrylo Khozlo: 125 głosów – uzyskał mandat

Paulina Mączyńska: 110 głosów – uzyskała mandat

Maksymilian Tonga: 76 głosów

Filip Serdeczny: 63 głosy

Liczba głosów nieważnych: 15

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego:

Amelia Wilkiewicz: 69 głosów – uzyskała mandat

Klaudia Zybińska: 68 głosów – uzyskała mandat

Liczba głosów nieważnych: 3

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

Bartosz Dylewski: 142 głosy – uzyskał mandat

Nikola Prociw: 100 głosów – uzyskała mandat

Liczba głosów nieważnych: 32

Zespół Szkół Gospodarczych:

Aleksander Pszczółkowski: 277 głosów – uzyskał mandat

Paula Banasik: 71 głosów – uzyskała mandat

Julia Urbańska: 64 głosy

Liczba głosów nieważnych: 33

Zespół Szkół Mechanicznych:

Igor Cieślik: 301 głosów – uzyskał mandat

Liczba głosów nieważnych: 92

Zespół Szkół Techniczno-lnformatycznych:

Andżelika Huber: 133 głosów – uzyskał mandat

Lena Lewandowska: 105 głosów – uzyskała mandat

Julia Smoleńska: 63 głosów

Izabela Tadrowska: 57 głosów

Liczba głosów nieważnych: 8

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:

Oliwia Markiewicz: 46 głosów – uzyskała mandat

Karolina Olewnik: 37 głosów – uzyskała mandat

Liczba głosów nieważnych: 6

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

Jakub Zaczkowski: 65 głosów – uzyskał mandat

Gaja Kroczka: 33 głosy – uzyskała mandat

Liczba głosów nieważnych: 10

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi:

Robert Jaśkiewicz: 33 głosów – uzyskał mandat

Liczba głosów nieważnych: 1

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych:

Liliana Pestrakiewicz: 41 głosów – uzyskała mandat

Magdalena Wrona: 38 głosów – uzyskał mandat

Liczba głosów nieważnych: 4

Szkoła Podstawowa nr 4:

Oscar Chmielewski: 78 głosów – uzyskał mandat

Liczba głosów nieważnych: 11

Szkoła Podstawowa nr 11:

Jeremiasz Krawczyk: 89 głosów – uzyskał mandat

Gabriela Wojszkun: 39 głosów – uzyskała mandat

Liczba głosów nieważnych: 7

Szkoła Podstawowa nr 12:

Tymoteusz Krwaczyk: 48 głosów – uzyskał mandat

Jagoda Grynhagel: 22 głosy – uzyskała mandat

Marcel Okenczyc: 15 głosów

Aurora Sołtysiak: 13 głosów

Adam Hejducki: 11 głosów

Igor Szandar: 9 głosów

Liczba głosów nieważnych: 7

Szkoła Podstawowa nr 15:

Antonina Sawicka: 9 głosów – uzyskała mandat

Milena Janiec: 2 głosy – uzyskał mandat

Matylda Chwiałkowska: 1 głos

Liczba głosów nieważnych: 0

Szkoła Podstawowa nr 16:

Dawid Kowalewski: 43 głosy – uzyskał mandat

Błażej Kaczorek: 42 głosy – uzyskał mandat

Maja Kierul: 18 głosów

Liczba głosów nieważnych: 4

Szkoła Podstawowa nr 18:

Karolina Bryl: 55 głosów – uzyskała mandat

Milena Dąbrowska: 19 głosów – uzyskała mandat

Nikola Rzepka: 16 głosów

Urszula Mincewicz: 14 głosów

Liczba głosów nieważnych: 1

Szkoła Podstawowa nr 19:

Maja Szuliewicz: 50 głosów – uzyskała mandat

Aleksandra Szelska: 20 głosów – uzyskała mandat

Antonina Czerwińska: 11głosów

Patrycja Rutkowska: 10 głosów

Liczba głosów nieważnych: 7

Szkoła Podstawowa nr 21:

Alex Kordykiewicz: 37 głosów – uzyskał mandat

Nikodem Wachowicz: 23 głosy – uzyskał mandat

Aleks Górniak: 20 głosów

Konrad Szemioto-Jasiński: 12 głosów

Grzegorz Skarbek: 6 głosów

Filip Gawiński: 2 głosy

Liczba głosów nieważnych: 1

Szkoła Podstawowa nr 23:

Alan Gierszewski: 26 głosów – uzyskał mandat

Klaudia Lipińska: 11 głosów – uzyskała mandat

Nikola Miłkowska: 4 głosy

Liczba głosów nieważnych: 2 głosy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi:

Alex Przychodzki — 23 głosów – uzyskał mandat

Liczba głosów nieważnych: 1