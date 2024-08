Letni krajobraz chorobowy

Mimo wakacyjnej aury, w związku z kolejnymi zakażeniami w kraju powraca temat koronawirusa. Jak na dziś przedstawia się sytuacja w kraju, a jak w Elblągu i regionie?

- Potwierdzamy, że narasta fala zachorowań. Trudno jest policzyć, ile jest chorych, ponieważ nie robimy już masowo testów, ale na pewno trend jest rosnący - powiedział we wtorek, 20 sierpnia Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, o zachorowaniach na koronawirusa. Coraz więcej osób wymaga hospitalizacji, są też pierwsze zgony osób cierpiących na choroby współistniejące. Jesienią przewiduje się szczyt zachorowań związany z powrotem uczniów do szkół. Oprócz koronawirusa problemem jest grypa i RSV.

- Będziemy zalecać noszenie maseczek i zwiększenie uważności, jeśli chodzi o higienę rąk, dezynfekcję powierzchni – zapowiada Grzesiowski, cytowany przez Onet. Kolejne zalecenia to domowa izolacja i testy. Co do testów, w aptekach może być różnie z ich dostępnością. W poniedziałek nie były dostępne w żadnej z czterech przez nas odwiedzonych, dziś mogliśmy je kupić w dwóch innych aptekach, które odwiedziliśmy. Dodajmy, że 13 sierpnia nastąpił skok zakażeń z ponad 400 na ponad 800.

Strony ministerialne informują dziś, 21 sierpnia, o dwóch nowych zakażeniach w Elblągu i... dwóch wykonanych testach. W powiecie wszystkie statystyki związane z covidem są na ten moment opatrzone cyfrą 0. W całym kraju odnotowano dziś 1180 zakażeń, zmarła jedna osoba, która miała choroby współistniejące. Na Warmii i Mazurach odnotowano 71 zakażeń, najwięcej spośród województw ma mazowieckie: 230.

Jak dowiedzieliśmy się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, od początku tego roku stwierdzonych zachorowań na grypę było w mieście 459, na RSV 130, na covid 287.