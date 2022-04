Liliana leczy się w szwajcarskiej klinice

"Kręgosłup Lili czysty, przerzutów nie ma. Radioterapia dała bardzo dobre efekty, guz zmalał“ - takie informacje możemy przeczytać na profilu FB Marcina Rutkowskiego na temat leczenia siedmioletniej Lilianki, jego córki. Przypomnijmy: elblążanka zachorowała na rozlany guz pnia mózgu Została uruchomiona zbiórka pieniędzy oraz różnego rodzaju imprezy wspierające zbiórki. Teraz 7-latka leczy się w Szwajcarii.

Lilianka została zakwalifikowana do leczenia w szwajcarskiej klinice Universitäts-Kinderspital Zürich. W minioną niedzielę rodzina poleciała do Szwajcarii.

fot. arch. prywatne

- Pierwsza wizyta będzie trwała tydzień. Następnie co 3 tygodnie przez 2 lata musimy stawiać się w Szwajcarii na kontynuację leczenia i podawanie leków. Leczenie to immunoterapia, Lila będzie otrzymywać podskórnie iniekcje syntetycznego peptydu H3. 3K27 oraz iniekcje poly - ICLC. Ostatnim elementem będzie podanie dożylnie leku Nivolumab. Leczenie zaplanowane jest na 2 lata. Co 3 tygodnie musimy meldować się w Szwajcarii na kilka dni - informuje tata Liliany, Marcin Rutkowski na swoim profilu FB.

Leczenie zostało rozpisane na dwa lata. Jego koszt to 280 tys. franków szwajcarskich (ok. 1,3 mln zł). Wraz z kosztami przelotu i utrzymania Marcin Rutkowski szacuje koszty na 1,8 mln zł. Z zebranych na zbiórkach środków finansowych zostało opłacone pierwsze pół roku leczenia.

- Z Waszą pomocą jest to możliwe, dzięki wcześniej zebranym środkom finansowym, możemy zaczynać od razu, już teraz. Z całego serca dziękujemy, że razem z nami walczycie o życie Lili - pisze na swoim profilu Marcin Rutkowski.

Historię Liliany opisywaliśmy m.in. w tym artykule: 7-letnia Liliana walczy o życie. Rodzice proszą o pomoc.

Historię walki Liliany z chorobą można śledzić na profilu jej taty, a pomocy na rzecz dziewczynki przeczytasz więcej na grupie Razem dla Lilianki.