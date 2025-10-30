Listopad na spacerze ze schroniskowym psem

8 listopada odbędzie się kolejna edycja Biegu na 6 Łap. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na wspólny spacer z psami z elbląskiego schroniska do Bażantarni.

Początek wydarzenia o godz. 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. - Zapraszamy Was do sprawienia frajdy w postaci spaceru naszym schroniskowym czworonogom.

Informujemy, że w większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość” – informują organizatorzy. Trasa: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).



Zapisy przyjmowane są drogę mailową 6lapelblag@gmail.com bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu biegu: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów 7 listopada do godz. 15.

Regulamin wydarzenia.



