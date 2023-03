Logistycy murem za Franiem

Dowódca 16. Pułku Logistycznego spotkał się dziś (2 marca) z tatą małego Frania, kpr. Maciejem Karasiem, żołnierzem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, który walczy o życie syna chorego na SMA. Płk Piotr Pankowski przekazał na licytację ryngraf oraz pamiątkowy kryształ 16. plog, a w zbiórkę pieniędzy zaangażowali się wszyscy żołnierze i pracownicy pułku. Zobacz więcej zdjęć.

Od półtora miesiąca Podhalańczyk, kapral Karaś jest w najważniejszej podróży, której misją jest zdrowie syna. Mały Franek choruje na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Jak opisują rodzice chłopca na stronie fundacji siepomaga.pl, jest to ciężka choroba genetyczna, która bardzo szybko postępuje i zatrzymuje oraz cofa rozwój fizyczny dziecka, a nieleczona może prowadzić nawet do śmierci. Ze względu na to,

że choroba u Franka została wykryta zbyt późno, nie został on objęty refundacją leku ZOLGENSMA, czyli terapią genową, która obecnie jest dla niego jedyną szansą na jego powrót do zdrowia.

W Polsce terapię genową można podać tylko do 13,5 kg. Franek obecnie waży 10,5 kg. Trwa więc wyścig z czasem, a do szczęścia chłopca potrzebnych jest 10 milionów złotych!

Tata Franka nie daje za wygraną i odwiedza jednostki wojskowe w całym kraju, opowiada o chorym synku i zbiera środki finansowe na jego leczenie.

Dziś (2 marca) z kpr. Maciejem Karasiem spotkał się Dowódca 16. Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski. Przekazał na licytację ryngraf i pamiątkowy szklany medal, a podczas zbiórki pododdziałów żołnierze oraz pracownicy pułku zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy.

- Łączy nas mundur, biało-czerwona flaga i to, że nigdy nie zostawiamy swoich - podkreślał pułkownik Piotr Pankowski. – Z całego serca pomagamy i życzymy małemu Franiowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Zachęcamy wszystkich do udziału w licytacjach na stronie FB Mundurowi dla Frania Karasia – licytacje dla Małego Wojownika.