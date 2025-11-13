Magia Świąt w Łęczu – zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy!

Już 12 grudnia 2025 roku w godzinach 16-19 w szkole w Łęczu odbędzie się wyjątkowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, który wprowadzi wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój!

To doskonała okazja, by wspólnie poczuć magię nadchodzących Świąt, spotkać się z sąsiadami i przyjaciółmi, a przy okazji wesprzeć szkolną społeczność.

W programie przewidziano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na odwiedzających czekać będą domowe ciasta, tradycyjne pierogi i barszcz, a także rękodzieło – piękne ozdoby świąteczne wykonane wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nie zabraknie też kreatywnych warsztatów! Podczas kiermaszu będzie można wziąć udział w dekorowaniu pierników, świątecznej sesji zdjęciowej oraz malowaniu buziek dla najmłodszych. Całość dopełnią jasełka w wykonaniu uczniów szkoły, które na pewno dostarczą wielu wzruszeń i uśmiechu.

Zebrane podczas kiermaszu środki zostaną przeznaczone na konto Rady Rodziców – to wspaniały sposób, by wspólnie zrobić coś dobrego dla dzieci i szkoły. Kup, posmakuj, podaruj – Razem w Łęczu! Niech ten grudniowy wieczór stanie się początkiem pięknego, rodzinnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Łęcza i okolic!