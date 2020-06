Matury inne niż wszystkie

W poniedziałek (8 czerwca) absolwenci szkół średnich zmierzą się z egzaminami maturalnymi. Na początek: język polski. Jak wyglądały przygotowania do matur w czasach pandemii rozmawiamy z nauczycielem jednej z elbląskich szkół oraz dwoma absolwentami.

Egzamin w cieniu pandemii

Matura 2020 z pewnością zapisze się w historii jako wyjątkowa. Pandemia koronawirusa spowodowała, że rozpoczyna się nie w maju, a w czerwcu. Wcześniej maturzyści, jeśli tylko chcieli, podchodzili do matur próbnych w wydaniu online. Stan zagrożenia epidemicznego spowodował też, że zrezygnowano z części ustnej tegorocznych egzaminów.

Do egzaminów maturalnych w tym roku podejdzie 958 tegorocznych absolwentów szkół średnich prowadzonych przez miasto. Z powodu pandemii koronawirusa szkoły były zmuszone przygotować się do realizacji nowych wymogów sanitarnych, odpowiednie wytyczne otrzymali także uczniowie. Jakie nastroje panują w elbląskich szkołach przed maturami w realiach "nowej normalności"?

- Do nadchodzących matur podchodzimy w naszej szkole ze spokojem, nie możemy jednak zapominać, że obowiązują nas pewne zasady – mówi nauczyciel jednego z elbląskich liceów. - Zostaliśmy przeszkoleni jako ci, którzy będą członkami zespołów nadzorujących, także uczniowie zostali poinformowani o procedurach i wszystkich środkach bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas egzaminów. Ten czas jest dla wszystkich trudny, ale musimy w tym wszystkim zachować spokój.

Nauczyciel podkreśla, że między zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych a rozpoczynającymi się po weekendzie egzaminami uczniowie mieli możliwość konsultacji z nauczycielami w celu lepszego przygotowania się do egzaminów.

- Nie było to coś systemowego, narzuconego odgórnie, ale wielu nauczycieli przedmiotów zdawanych przez uczniów na maturze łączyli zajęcia zdalne z uczniami innych klas z korepetycjami dla maturzystów, którzy chcieli w nich uczestniczyć – zaznacza.

Czy z przygotowaniem szkoły na przeprowadzenie matur pod kątem trwającej pandemii pojawiły się jakieś problemy?

- Zasadniczo nie. Musieliśmy wytypować sale, by umożliwić piszącym zachowanie wymaganych odstępów. Sama szkoła została wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej zarówno dla pracowników szkoły jak i samych maturzystów.

Najpierw mierzenie temperatury, potem egzamin

Elbląscy maturzyści, którzy do matury przygotowywali się w domowych warunkach, w zaistniałej sytuacji dostrzegają zarówno pozytywne jak i negatywne strony. Jak czują się przed najważniejszymi egzaminami w życiu?

- Ogólnie czuję się dobrze przygotowany. Nie stresuję się – podkreśla Robert. - Jedynie matematyka sprawia mi trochę problemów, ale myślę, że i z tym sobie poradzę.

- Stres związany z maturami wzrasta z dnia na dzień, ale jest to normalne przed tak ważnymi egzaminami – zaznacza Zofia. Dodaje, że oprócz przygotowania do samego pisania, maturzyści muszą uwzględnić nowe zasady, jakie obowiązują ze względu na pandemię.

- Odpowiednio przed egzaminem dostaliśmy wytyczne sanitarne obowiązujące uczniów i komisje. Każda klasa wchodzi do szkoły innym wejściem o ustalonej godzinie. Każdemu ma zostać sprawdzona temperatura i objawy chorobowe. Uczniowie będą musieli zakrywać usta i nos aż do momentu zajęcia miejsca w sali. Zmniejszyła się również liczba osób piszących w jednym pomieszczeniu że względu na odległości między ławkami. Maturzyści muszą przynieść swoje przybory i nie mogą się nimi wymieniać czy ich pożyczać – wymienia.

Robert wylicza podobną listę obostrzeń obowiązujących na egzaminach. Absolwent liceum ogólnokształcącego wyraża też zadowolenie, że podczas samego pisania nie będzie musiał mieć na twarzy maseczki.

Podczas przerwy wypadliśmy z rytmu

Maturzyści podkreślają, że dłuższy czas przygotowania do egzaminów niekoniecznie może być traktowany jako korzyść.

- Gdyby egzaminy odbyły się zgodnie z planem, w maju pisalibyśmy je z marszu, na świeżo. Podczas miesiąca przerwy wypadliśmy z rytmu, a nauka w domu nie jest tak systematyczna jak podczas lekcji, nawet zdalnych. Mimo czasu, który zyskaliśmy na powtórki, w naszych domach jest wiele rozpraszaczy, które odciągają od książek – zaznacza Zofia.

- Większość osób cieszyło się z przełożenia terminu i dodatkowego czasu na naukę, jednak dla mnie było to utrudnienie. Nie potrafię się zmusić do nauki, jednak się staram – dodaje Robert.

Oboje cieszą się jednak z odwołania ustnej części egzaminów, które w tym roku zdawać będą tylko osoby, które muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

- To duże ułatwienie – mówi Robert. - Język polski ustny to według mnie jedna z trudniejszym matur i bardzo dużo zależy tam od pytania, które się wylosuje. Uważam, że ustne egzaminy to tylko zbędny stres którego można uniknąć.

- Bardzo cieszę się, że nie ma ustnych egzaminów, ponieważ są one o wiele bardziej stresujące dla uczniów, nie tylko pod względem wiedzy czy umiejętności, ale także presji czasu – przyznaje Zofia. - Podczas matur pisemnych można wrócić do zadania i ponownie się nad nim zastanowić. Niestety, w przypadku matur ustnych nie ma takiej możliwości.

Absolwentka liceum zaznacza, że w czasie przygotowań, pomimo trwającej pandemii, mogła liczyć na pomoc szkoły.

- Nasi nauczyciele do ostatniej chwili przygotowywali nas, dawali wskazówki i powtarzali z nami najważniejsze zagadnienia. Do tej pory według potrzeb mamy z nimi kontakt i bez problemu możemy zadawać pytania, żeby upewnić się, że jesteśmy dobrze przygotowani.

Inaczej swoje doświadczenia w tej materii opisuje Robert.

- Moja szkoła nie organizowała żadnych konsultacji dla maturzystów po zakończeniu roku. Na korepetycje chodziłem we własnym, zakresie do korepetytorki – mówi. Zapytany o plany po maturze przyznaje, że ma dopiero pewne pomysły, ale decyzje odnośnie przyszłości podejmie po egzaminach.

Zofia nie ma jeszcze „do końca” sprecyzowanych planów, "co po maturze". Planuje studia, ale...

- Wybrałam trzy bardzo oddalone od siebie kierunki, bo psychologię, gospodarkę przestrzenną i towaroznawstwo. Bardzo chciałabym dostać się na psychologię. Jest to wymagający kierunek, ale bardzo mnie fascynuje ludzka psychika i to w jaki sposób można pomóc ludziom z zagubionym myślami. Na pewno nie skończę swojej edukacji po maturach – podkreśla.

Daty i liczby

Termin główny egzaminu maturalnego kończy się 29 czerwca. Termin dodatkowy wyznaczono w dniach 9-14 lipca, a wyniki matur zostaną ogłoszone 11 sierpnia. Maturzyści, którym się nie powiedzie, będą mogli podejść do poprawki 8 września, pod warunkiem, że nie zdadzą egzaminu tylko z jednego przedmiotu. Według danych CKE, spośród uczniów kończących szkoły średnie Polsce w 2020 r. do matury ma przystąpić ok. 272 000 absolwentów. Co ciekawe, arkusze maturalne na stronie tytułowej będą zawierały termin, w którym pierwotnie miały się odbyć egzaminy z poszczególnych przedmiotów – ich druk zakończył się w marcu tego roku. W ciągu jednego dnia matur będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne – o godz. 9 i 14.