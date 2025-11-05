UWAGA!

Wojsko napełnia składy przy granicy z obwodem królewieckim

 Elbląg, Ten skład znajduje się w niewielkiej odległości od granicy z Federacją Rosyjską.
Ten skład znajduje się w niewielkiej odległości od granicy z Federacją Rosyjską.

- W ramach Tarczy Wschód rozpoczęło się napełnianie zlokalizowanych wzdłuż wschodniej granicy składów materiałowych. Dwa magazyny są już gotowe, a budowa kolejnych dwunastu trwa - informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Docelowo ma powstać ponad sto takich składów wzdłuż granic z obwodem królewieckim oraz Białorusią.

- Trwa napełnianie składów materiałowych na potrzeby Tarczy Wschód. Powstały już dwa takie magazyny, budowa kolejnych dwunastu trwa i zostanie zrealizowana do końca roku. Docelowo będzie ich ponad sto - w każdej gminie wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Każdy skład pozwoli zabezpieczyć do 5 km rozbudowy inżynieryjnej - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.

W składach gromadzone są m.in. betonowe umocnienia (tzw. jeże), materiały do budowy okopów i innych umocnień i drut kolczasty.

  Wojsko napełnia składy przy granicy z obwodem królewieckim
fot. Sztab Generalny WP

Tarcza Wschód to inwestycje dotyczące obrony na polskiej granicy m. in. w województwie warmińsko-mazurskim. Chodzi o budowę fortyfikacji, naturalnych przeszkód terenowych, systemach high-tech etc. Budżet projektu na lata 2024-2028 wynosi 10 mld zł. Podczas pierwszej prezentacji programu premier Donald Tusk przekazał, że Tarcza Wschód będzie kompozycją różnych form obrony, także środowiskowych. Podkreślił, że przewiduje się, m. in. zalanie pewnych terenów wodą tam, "gdzie to nie przynosi jakichś negatywnych konsekwencji dla ludzi, dla gospodarki, czy dla natury". Oprócz zalewów i mokradeł, granicy bronić będą gęste lasy, zapory przeciwczołgowe, nowoczesne instalacje podziemne.

Więcej informacji o Tarczy Wschód w tym artykule.

  • Formacji Masowej Psychozy ciąg dalszy... jak Maciek z 321Crypto dawno już mówił... :/
  • WęgryNie sąKrainieU nicWinne, ponieważKrainaU nieBroni nas przed nikim, ani przed niczym - stwierdziłPremier VOrban. Odniósł się w ten sposób do wcześniejszejKrytyki ze strony WZełenskiego, który stwierdził, że Budapeszt blokując przystąpienieKrainyU do UE pomagaRosji... Polska też nie jestKrainieU nicWinna, ponieważKrainaU nieBroni nas przedNikim, ani przedNiczym.
  • Polska jest przecież systematycznie rozbrajana - m. in. przez zakupy drogiego "zachodniego" sprzętu (czyli dla myślących inaczej - z reguły braku sensownego WŁASNEGO serwisu / przeróbek / części / modernizacji / pocisków/ logistyki / własnych pocisków itp.. ) jednocześnie tłamsząc polskie firmy i wynalazki - ze słynnym Borsukiem na czele. Pierwszy w historii Polski własny wóz bojowy... zmarginalizowany i obniżony o 90% próg zamówienia (zresztą podpisywanie umowy odbywało się tak, żeby mało kto się tym interesował -zamiast wielkiej fety i czerwonych dywanów - szybka formalność w jednym z hangarów = wszystko jasne). itp. itd... ile jeszcze dowodów potrzebujecie, że Polska jest pod pewną formą okupacji?
  • @WolneMedia.pl - Kolejne bzdury, nie padł żaden dowód. Tak wystarczą rosomaki i borsuki i już się obronimy, tak jak szabelki w '39.Tchórzofretka dla każdego.
  • Nabijanie chyba kasy we wlasne kieszenie i nas bysmy sie bali rzekomego ataku rosji na polske, kolejna narracja propagandy, jedno wyszlo czemu nie drugie... Poza tym te bloczki co maja dac nam, bezpieczenstwo w dobie dronow, rakiet dalekiego zasiegu i innych technologi. Kacapy by tu mieli wjechac, musieli by miec interes i zielone swiatlo od usa a tak nie bedzie na ten moment. Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
    3
    4
    Interes kwitnie...(2025-11-05)
  • Wysyp płatnych trolli, czy też pożytecznych idiotów. To ci, którzy wojska rosyjskie witaliby kwiatami, jako wybawców od "uni".
  • Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej powinno być po za sporami, bo to ochrona suwerenności i niezawisłości naszej Ojczyzny.
  • Rosja przy samej granicy z Polską w obwodzie Kaliningrad zebrała cały arsenał różnorakiej broni. Polska napełnia magazyny betonem a w magazynach broni Echo pusto. Putin z Łukaszenką jak se tak siądą przy takim 07 Gorbaczowie albo Jelcynie to zrywają boki jak na to patrzą.
  • @WolneMedia.pl - wolnemedia.. pl - co ostatnio napisała tam wróżka? Pardon. Ciesząca się estymą pani astrolog.
  • @Interes kwitnie... - A mają interes z wojny na Ukrainie? Mieli zgodę Stanów? Już teraz ich propaganda nawija, że Warszawa chce ich napaść. A to oznacza, że oni będą tylko się bronić na nie swojej ziemi. Bo oni nigdy nikogo nie zaatakowali. Oni się bronią zajmując inne kraje. I szykują się do obrony przez zajęcie Warszawy. A faktem jest, że pieniądze trzeba wydawać u nas, albo w krajach, które u nas kupią uzbrojenie. Bo produkcja dla jednej armii jest bezsensowna. Ale Żeby eksportować, nasza armia musi to używać.
  • Antypolski POPIS konsekwentnie pcha Polskę do wojny. Polacy na front a Ukraińcy na rybkę do Krynicy Morskiej - ot logika. No cóż, winny jest każdy jeden wyborca antypolskiego POPISU.
    2
    3
    DonaldKaczorr(2025-11-05)
  • Do entuzjasta, zdobac wiedze dlaczego ruski wjechali na ukraine, od czego sie zaczelo a nie piszesz bzdety z tv. Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
