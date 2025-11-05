Wojsko napełnia składy przy granicy z obwodem królewieckim

- W ramach Tarczy Wschód rozpoczęło się napełnianie zlokalizowanych wzdłuż wschodniej granicy składów materiałowych. Dwa magazyny są już gotowe, a budowa kolejnych dwunastu trwa - informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Docelowo ma powstać ponad sto takich składów wzdłuż granic z obwodem królewieckim oraz Białorusią.

- Trwa napełnianie składów materiałowych na potrzeby Tarczy Wschód. Powstały już dwa takie magazyny, budowa kolejnych dwunastu trwa i zostanie zrealizowana do końca roku. Docelowo będzie ich ponad sto - w każdej gminie wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Każdy skład pozwoli zabezpieczyć do 5 km rozbudowy inżynieryjnej - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.

W składach gromadzone są m.in. betonowe umocnienia (tzw. jeże), materiały do budowy okopów i innych umocnień i drut kolczasty.

fot. Sztab Generalny WP

Tarcza Wschód to inwestycje dotyczące obrony na polskiej granicy m. in. w województwie warmińsko-mazurskim. Chodzi o budowę fortyfikacji, naturalnych przeszkód terenowych, systemach high-tech etc. Budżet projektu na lata 2024-2028 wynosi 10 mld zł. Podczas pierwszej prezentacji programu premier Donald Tusk przekazał, że Tarcza Wschód będzie kompozycją różnych form obrony, także środowiskowych. Podkreślił, że przewiduje się, m. in. zalanie pewnych terenów wodą tam, "gdzie to nie przynosi jakichś negatywnych konsekwencji dla ludzi, dla gospodarki, czy dla natury". Oprócz zalewów i mokradeł, granicy bronić będą gęste lasy, zapory przeciwczołgowe, nowoczesne instalacje podziemne.

