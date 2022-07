McBlokada klasyczna

Klasyczna blokada McDonald's kolejny raz odbyła się w Elblągu. Właściciele wyjątkowych pojazdów różnego rodzaju stawili się dziś (31 lipca) na Grunwaldzkiej, żeby posilić się burgerami i radością płynącą z realizowania motoryzacyjnej pasji. Zobacz zdjęcia.

„Wymogiem, aby uczestniczyć w wydarzeniu jest pojazd który powinien spełniać następujące kryteria: do 1991 r. - produkcja zagraniczna, a w przypadku aut rodzimej produkcji do 2000 r.” - informował przed wydarzeniem Marcin Majewski z grupy Elbląskie Klasyki, która organizuje blokadę. Takich wehikułów na miejscu pojawiło się sporo. Po zakończeniu blokady przejechały na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie już wcześniej pojawił się... Renault z 1923 roku. Do tego auta wrócimy. Najpierw spędzamy chwilę pod „Maczkiem”.

- To Citroen 2CV – mówi o swoim aucie Marek Bania z grupy Lęborskie Klasyki. - Ma wyjątkową historię, związaną m. in. z de Funèsem i zakonnicami. Produkowany mniej więcej od 1949 do 1990 r., ładnych parę lat bez wizualnej zmiany. Ten konkretny model znalazłem jeżdżąc do Niemiec, do znajomych. Stał przez parę lat pod drzewem, w końcu podszedłem spytać, czy jest na sprzedaż, okazało się, że tak i już od 15 lat jest ze mną. Po zakupie trzeba było załatać w nim parę dziur i pomalować, bo od stania pod tym drzewem był zielony – zaznacza Marek Bania. Pasja motoryzacyjna zrodziła się w nim właśnie wraz z zakupem tego konkretnego auta.

- To Renault 19 16V z 1992 r. - mówi o swoim samochodzie kolejny członek Lęborskich Klasyków, Patryk Ślaski. - W tej wersji, w tej specyfikacji produkowano go przez 9 miesięcy, w liczbie ok. 900 sztuk. Można powiedzieć, że to unikat, bo niby wygląda jak zwykła „dziewiętnastka”, a wszystko ją różni, łącznie z pakietem stylistycznym i elementami blacharskimi, zawieszeniem, hamulcami itd. Jest wyposażona w silnik o pojemności 1,8 l – zaznacza. - Dziewięć lat temu w Oleśnicy pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży tego auta, trochę się bałem, bo było za tanio – wspomina swój zakup. Po konsultacjach z kolegą decyzja została jednak podjęta i okazała się słuszna. Nie jest to auto, którym Patryk Ślaski porusza się na co dzień, ale na takie zjazdy jak dzisiejszy jest jak znalazł.

Piotr Kryszczak z synem Ignacym. Fot. Mikołaj Sobczak

Odwiedzamy jeszcze dziedziniec elbląskiego muzeum, gdzie z Grunwaldzkiej przejechały auta. Patrzymy na wspomnianego już Renault, który ma niemal 100 lat...

- To były takie pierwsze kroki w seryjnej produkcji „renówki” - wskazuje właściciel motoryzacyjnego zabytku, Piotr Kryszczak, który w Lignowach Szlacheckich ma warsztat i planuje utworzenie muzeum motoryzacyjnego. - Do nas sprowadziłem go z Doliny Loary we Francji. To pojazd kompletny, w pełni oryginalny, prawdziwy smaczek muzealny – stwierdza pasjonat. Podkreśla, że jego zaletą jest to, że nie jest odrestaurowany jak wiele takich zachowanych aut sprzed lat, można więc zobaczyć go niemal takim, jakim był tuż po produkcji, oczywiście jeśli zignorujemy wszelkie wpływy nadgryzienia go przez ząb czasu... Auto prezentuje się bardzo ciekawie i do dziś można nawet zakręcić jego korbą. - Skąd się wzięła ta pasja? Zaczęło się od motocykli współczesnych, a potem to ewoluowało. Jak się polubi takie rzeczy, to potem jest duży problem (śmieje się). Renault dopiero co przyjechał z Francji, jego „pierwsze kroki” w Polsce są więc w Elblągu. Dostałem od razu pełną historię tergo pojazdu. Był używany przez jedną rodzinę, kupił go prapradziadek, po wojnie miał go ojciec ostatniego właściciela, od którego kupiłem auto - relacjonuje Piotr Kryszczak.

Grupa Elbląskie Klasyki zrzesza fanów motoryzacji z Elbląga i okolic. Blokowanie „Maka” w Elblągu organizowali po raz trzeci.