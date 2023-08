Mieszkańcy o Wieżowej

Zbiórka podpisów pod listem otwartym do radnych w sprawie inwestycji przy ul. Wieżowej cieszy się umiarkowanym powodzeniem (eufemistycznie rzecz ujmując). Sprawdziliśmy jak mieszkańcy motywują sprzeciw wobec takiej formy inwestycji.

27 lipca działacz społeczny Artur Pytliński zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową, na której przedstawił swoje wątpliwości dotyczące zabudowy Starego Miasta. Jednym z wątków poruszanych na konferencji była budowa wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Wieżowej w Elblągu. Działacz społeczny zapowiedział wystosowanie petycji do elbląskich radnych oraz zachęcił mieszkańców do składania podpisów. Pisaliśmy o tym tutaj.

List otwarty został opublikowany na stronie internetowej petycjeonline.com. „Zaproponowany we wniosku budynek jest krytykowany przez wielu elblążan za "klockowatą, blokowatą" formę przywodzącą na myśl budynki socrealistyczne, co nie pasuje do charakteru Starego Miasta. Dodatkowo inwestycja może uniemożliwić zabudowę wzdłuż ulicy Pocztowej i Rycerskiej, która z zabudową wokół placu Słowiańskiego tworzyła niegdyś najbardziej reprezentacyjną część miasta.“ - napisał w nim Artur Pytliński.

Platforma pierwsze podpisy zanotowała 27 lipca. Przed opublikowaniem tego tekstu (5 sierpnia, godzina 13) pod petycją widniało 42 podpisów. Głównie mieszkańców Elbląga, ale są też dane mieszkańców innych miast i miejscowości. Część osób nie zdecydowało się ujawnić swoich tożsamości w internecie.

W jaki sposób osoby składające podpisy motywują poparcie: „Mam dość zabudowywania Starego Miasta czym popadnie. Lepiej już poczekać na czasy, gdy inwestorzy będą mieli wizję i środki na realizację ambitnych projektów zgodnych historycznym charakterem tej dzielnicy, niż zabudowywać dla samego zapełnienia przestrzeni? - wyjaśnia jedna z elblążanek.

„Zaproponowany projekt zapełnienia kolejnego pustego kwartału w elbląskim śródmieściu jest co najmniej karygodny. Budynek w każdym innym miejscu byłby wartością dodaną do chaotycznej zabudowy miasta (jest naprawdę estetyczny) jednak w zaproponowanym miejscu zaburza on zupełnie linię istniejącej zabudowy i zepsuje perspektywę wschodniej części Starego Miasta. zabudowa tego kwartału powinna wypełnić w pełni stronę ul. Kowalskiej i placu Słowiańskiego, który od lat prosi się o reprezentacyjną zabudowę. Proponowany wariant nie tylko nie ma cech wymienionych powyżej lecz psuje cały układ urbanistyczny. Kolejnym problemem jest zupełny brak użytkowego parteru. Skoro ul. Kowalska i pl. Słowiański mają pełnić funkcję miejsc reprezentacyjnych to proponowany budynek zupełnie zepsuje te miejsca. Projekt do kosza.“ - brzmi kolejna opinia.

„Podpisuję, ponieważ ewentualna budowa tego bloku uniemożliwi przywrócenie placu Słowiańskiemu ogólnomiejskiej rangi. Jednocześnie zniszczy szansę na wprowadzenie atrakcyjnej, pierzejowej zabudowy na ważne wschodnie przedpole Starego Miasta. Błędem jest też funkcja, zubażająca docelowy charakter placu Słowiańskiego - reprezentacyjnego wnętrza urbanistycznego skupiającego ważne ogólnomiejskie instytucje. Ta inwestycja to marnotrawienie wyjątkowej cennej przestrzeni miejskiej! To nie miejsce na stosowanie lex developer, bo zbyt wiele tu ograniczeń i uwarunkowań!“ - to akurat głos z Łodzi.

Żeby nie było, pojawił się też głos pozytywny: „Popieram projekt i uważam że jest on korzystny dla miasta.“ - argumentuje internauta z Rachowa.

Artur Pytliński petycję z podpisami planuje dostarczyć radnym. Dlaczego im? Inwestycja przy ul. Wieżowej ma powstać w ramach tzw. „lex deweloper“, a na to muszą zgodzić się radni. Projekt uchwały w tej kwestii nie został jeszcze upubliczniony. Nie jest też znany termin sesji, podczas której ewentualny projekt będzie rozpatrywany.