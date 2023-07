Jak ma wyglądać Stare Miasto?

Nowe inwestycje na Starym Mieście budzą wątpliwości jednego z mieszkańców Elbląga. Artur Pytliński pyta urzędników jak ma wyglądać ta część miasta.

Niedawno do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wieżowej, która miałaby powstać w ramach tzw. lex deweloper. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Z takim rozwiązaniem nie zgadza się jeden z mieszkańców Elbląga, Artur Pytliński, który w tej sprawie zorganizował konferencję prasową. - Przypomina mi to budowę socrealistyczną, ciężki klockowaty budynek. Dodatkowo niepokoi mnie kwestia, że zbudowanie takiego budynku uniemożliwi zabudowę ulic Pocztowej i Rycerskiej – mówił Artur Pytliński. - Moim zdaniem to nie jest właściwy kierunek.

Artur Pytliński przygotował list otwarty do radnych, w którym apeluje o odrzucenie lokalizacji inwestycji w takiej formie. „Zaproponowany we wniosku budynek jest krytykowany przez wielu elblążan za "klockowatą, blokowatą" formę przywodzącą na myśl budynki socrealistyczne, co nie pasuje do charakteru Starego Miasta. Dodatkowo inwestycja może uniemożliwić rekonstrukcję zabudowy wzdłuż ulicy Pocztowej i Rycerskiej, która z zabudową wokół placu Słowiańskiego tworzyła niegdyś najbardziej reprezentatywną część miasta.” - czytamy we wzmiankowanym liście.

Obecnie nie ma jeszcze projektu uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. Nie jest też wyznaczony termin najbliższej sesji Rady Miejskiej. Prawdopodobnie odbędzie się ona po wakacjach.

ul. Bednarska

Drugą sprawą poruszoną na konferencji była zabudowa ulicy Bednarskiej. - Niestety we wniosku o pozwolenie na budowę nie ma Kamienicy pod Wielbłądem Ta kamienica jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Elblągu. Moje wątpliwości budzi fakt, że jeżeli wniosek zostanie przyjęty, to powstanie „dziura” w zabudowie. Jeżeli potem inwestor by się rozmyślił i nie chciał budować tej kamienicy, to czy istnieją jakieś środki, aby to wyegzekwować. Czy zostaniemy z pustą parcelą – pytał Artur Pytliński.

I skierował do elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pyta w nim o odtworzenie elewacji kamienic przy ul. Bednarskiej 26 i 29, Studziennej 3, 7, 10; o to czy ww. kamienice będą miały przedproża? W jakim zakresie zostaną zachowane mury piwnic i fundamentów oraz o odbudowę Kamienicy pod Wielbłądem.

Podobny wniosek został też skierowany do Urzędu Miejskiego w Elblągu.