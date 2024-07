Mieszkanka: Warto zadbać o ten plac zabaw

Dlaczego zaniedbano plac zabaw przy Kościuszki, który był zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego? Takie pytanie stawia jedna z mieszkanek tamtej okolicy, wskazując, że wyłączono tam z użytku część zabawek. Elblążanka podkreśla, że to miejsce, z którego chętnie korzystają dzieciaki z całej okolicy. Zobacz zdjęcia.

Przy ul. Kościuszki 25 jest plac zabaw, którego rozbudowa była realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, w okręgu nr 3 przewidziano na to zadanie 150 tys. zł. Jak poinformowała nas nasza Czytelniczka, obecnie część zabawek została wyłączona z użytkowania i oddzielona taśmami ze względów bezpieczeństwa, mimo to dzieci wciąż tam się bawią.

- Część zabawek została zdemontowana lub jest w złym stanie – opisuje elblążanka. Twierdzi też, że zarządzający terenem nie mają środków na przywrócenie placu zabaw do właściwego stanu, ona sama interweniowała w tej sprawie w ZBK. Jej zdaniem z tego miejsca korzysta jednak wiele dzieci z całej okolicy, warto byłoby o nie zadbać.

Plac zabaw nie wygląda na zniszczony w wyniku działań wandali, raczej na "zużyty", wyeksploatowany. Skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Elblągu, by dowiedzieć się, czy jest możliwe przywrócenie placu do poprzedniego stanu, zwłaszcza że to inwestycja związana z Budżetem Obywatelskim. Spytaliśmy też, z jakimi kosztami się to wiąże?

Zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta przekazał nam odpowiedź Zarządu Budynków Komunalnych w sprawie placu. Urzędnicy odnoszą się w niej do protokołu z corocznej kontroli stanu technicznego placu zabaw.

- Zestaw zabawowy zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. W związku z powyższym przedmiotowe urządzenie zostało wyłączone z eksploatacji poprzez ogrodzenie go taśmą i przymocowanie tabliczek o treści: „zakaz wstępu, obiekt wyłączony z użytkowania". W kwestii przywrócenia placu zabaw do stanu pierwotnego, tj. naprawy urządzeń zabawowych oraz konserwacji urządzeń siłowni plenerowej, informujemy, że powyższe zadanie zostanie wykonane po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych na ten cel. Koszt powyższego przedsięwzięcia wyniesie ok. 10 tys. zł. Ponadto nadmieniamy, iż Zarząd Budynków Komunalnych jako administrator omawianego terenu na bieżąco monitoruje jego stan techniczny. W przypadku stwierdzenia drobnych usterek, wykonywane są one niezwłocznie w ramach robót konserwacyjnych – czytamy w odpowiedzi ZBK.

Dodajmy, że w międzyczasie nasza Czytelniczka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosić renowację placu zabaw do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.