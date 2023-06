Młodzieży, do klawiatur

Z jednej strony oni - licealiści, którzy za kilka lat staną przed pytaniem: Co po maturze? A z drugiej strony Instytut Pedagogiczno - Językowy Akademii Nauk Stosowanych, który chciałby, aby przyszli maturzyści wybrali akurat elbląską Alma Mater. I dlatego zorganizował turniej dziennikarski. Zobacz zdjęcia.

Jednym z kierunków, który można studiować w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu jest filologia polska ze specjalnością dziennikarstwo i nowe media. „Jeśli chcesz pracować w mediach, ale także we wszystkich innych miejscach, gdzie niezbędna jest wiedza o mechanizmach komunikacji medialnej, dająca szerokie możliwości rozwoju w branży medialnej i PR oraz nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!“ - zachęca uczelnia na swojej stronie internetowej.

Elbląska ANS o studentów musi konkurować ze szkołami wyższymi różnych typów w całej Polsce. Uczniowie elbląskich liceów mieli dziś (20 czerwca) okazję poznać Instytut Pedagogiczno - Językowy ANS podczas zorganizowanego przez uczelnię Turnieju Dziennikarskiego. - Jego celem jest promocja aktywności dziennikarskiej, pisarskiej oraz spontaniczności w pracy zespołowej. Zgłosiły się do nas zespoły z II, III i IV LO w Elblągu. Będą one wykonywać różne zadania dziennikarskie - wyjaśniała dr Katarzyna Jarosińska - Buriak z Akademii Nauk Stosowanych.

Na uczniów czekały cztery zadania dotyczące m. in. tytułów tekstów prasowych, leadów, rozwiązania krzyżówki dziennikarskiej. Uczestnicy musieli też stworzyć materiał zachęcający do podjęcia studiów dziennikarskich na Akademii Nauk Stosowanych.

fot. Anna Dembińska

- Udział w konkursie zaproponowała nam pani wychowawczyni. Byliśmy tutaj na warsztatach, na których wspomniano o konkursie. I trochę nas to zaciekawiło - mówiła Katarzyna Skowrońska, z II LO, jedna z uczestniczek konkursu.

- Interesujemy się dziennikarstwem, więc jak tylko usłyszeliśmy że jest taki konkurs zdecydowaliśmy się wziąć udział - dodał Bronisz Bronowski z III LO, także uczestnik turnieju.

- Niektórzy mają talent do pisania. Ten konkurs jest dla nich doświadczeniem, możliwością przekonania się, czy „dziennikarstwo“ to tylko chwilowa zajawka, czy też może coś na dłużej - dodała Marika Kuriata z II LO, kolejna uczestniczka turnieju. - Wielu z nas publikuje artykuły na stronie internetowej szkoły dotyczących wyjazdów lub wydarzeń szkolnych.

- Piszemy teksty z życia szkoły i klasy, które są później publikowane w mediach społecznościowych szkoły. To czy praca w mediach jest faktycznie dla nas, to dowiemy się faktycznie trochę później. Póki co jest to przydatna umiejętność, może się przydać - uzupełniła Aleksandra Siedler z III LO, uczestniczka turnieju.

Dla zainteresowanych czytelników przedstawiamy niektóre pytania z krzyżówki, z którymi musieli się zmierzyć uczestnicy turnieju: „Ile jest instytutów w ANS w Elblągu?“, „Juwenalia w Elblągu to...“, „Elbląska ... Internetowa portEl.pl“, „Pismo społeczników Warmii i Mazur“.