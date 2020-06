Most otwarty

Po wielu perturbacjach dziś (10 czerwca) władze Elbląga uroczyście otworzyły Most Niski po remoncie. Nie będą mogli z niego jednak korzystać kierowcy samochodów, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych.

Początkowo uroczyste otwarcie było zaplanowane na godzinę 11. Kiedy dziennikarze przybyli na miejsce, dowiedzieli się się, że... uroczystości są odwołane, ponieważ drobna awaria uniemożliwia podnoszenie mostu. Wróciła więc elbląska dziennikarska brać do swoich redakcji i... po godzinie odebrała telefon z ratusza, że jednak uda się otworzyć most jeszcze dziś. Tym razem o godzinie 13.30. Kiedy wróciliśmy na miejsce, most był już podniesiony (złośliwi napisaliby, żeby się znów przypadkiem nie zepsuł, ale my złośliwi nie jesteśmy). Ale dość tych żartów. Remont niewątpliwie był potrzebny. - Myślę, że ten most jest też symbolem połączenia Zawodzia z Elblągiem. Budując mosty chcemy myśleć o wszystkich mieszkańcach – mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej.

Remont musiał być wykonany ze względu pogarszający się stan nawierzchni, która została w całości wymieniona. Modernizacja kosztowała miasto 460 tys. zł. Początkowo inwestycja miała się skończyć do 20 kwietnia, ale na wniosek wykonawcy termin został przedłużony początkowo do 29 czerwca. Gdy okazało się, że cierpią na tym wodniacy, a sprawa stała się głośna medialnie, władze miasta wynegocjowały szybszy termin i 10 czerwca most mógł zostać otwarty.

Konstrukcja stalowa została zaizolowana i zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Powstało też odwodnienie liniowe, a na końcu wykonawca położył nową nawierzchnię i wybudował chodnik. Po remoncie most został wyłączony z ruchu samochodowego, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych.

- Będziemy się przyglądali temu rozwiązaniu, jak będzie się ono sprawdzać. Czy powoduje duże perturbacje czy wręcz przeciwnie. I wtedy ponownie wrócimy do tematu – mówił dzisiaj Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Chcę tylko przypomnieć, że ten most był budowany z myślą o ruchu pieszym. Później „tymczasowo” został otwarty dla samochodów i tak już zostało – uzupełnił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Naprawy wymaga też część nawierzchni drugiego mostu - Wysokiego. Władze miasta zapowiedziały, że uszkodzone fragmenty drewnianej nawierzchni zostaną wymienione.