Mosty Wspólnoty - droga do samodzielności i odzyskania godności

Jak odzyskać samodzielność po latach życia w kryzysie bezdomności? Odpowiedzią jest projekt „Most Wspólnoty”, który realizuje Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych wraz z Elbląskim Centrum Usług Społecznych. Program otwiera przed osobami bezdomnymi możliwość odzyskania niezależności. Oferuje mieszkanie treningowe, pomoc psychologiczną i prawną. W projekcie weźmie udział 15 osób.

Przyczyny bezdomności są różne: od uzależnień i chorób psychicznych, przez konflikty rodzinne, aż po ubóstwo i brak stabilnej pracy. Badania pokazują, że najczęściej wymieniane powody to alkoholizm, eksmisja, rozpad rodziny czy bezrobocie. Skutki zawsze są podobne: wykluczenie, brak dostępu do opieki zdrowotnej i poczucie, że nie ma już wyjścia.

Projekt „Mosty Wspólnoty”, realizowany przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych i Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, ma ten schemat przełamać.

– Pomogliśmy wytypować 10 osób (9 mężczyzn i 1 kobieta), które mają w sobie determinację, chcą współpracować i podjąć próbę zmiany. To ich zgłosiliśmy do projektu, by mogli powoli odbudować swoje życie – podkreślają Marysia Kida-Stankiewicz i Ala Chudzińska z zespołu ds. bezdomności ECUS, które na co dzień pracują z osobami w kryzysie. Znają ich historię, potencjał i przede wszystkim wierzą, że potrafią jeszcze zawalczyć o siebie. – To są osoby, które często straciły pewność siebie, wstydzą się sytuacji, w której się znalazły. Boją się tego nowego etapu w życiu, bo bardzo nie chcą nas zawieść. Dlatego nasza praca to też wspieranie emocjonalne tych osób, budowanie ich poczucia wartości. Bardzo im dopingujemy, chcemy żeby im się udało.

Mieszkanie treningowe, do których trafią osoby dotychczas bezdomne, to coś więcej niż dach nad głową. Przez rok uczestnicy będą się tam uczyć codziennych obowiązków, o których już zapomnieli, albo nigdy ich nie poznali. Będą gotować, sprzątać, robić zakupy, ale przede wszystkim szukać pracy. Wszystko przy wsparciu coachów, asystentów i pracowników socjalnych, którzy będą towarzyszyć osobom bezdomnym w tym nowym etapie życia.

– Mieszkania treningowe, to najlepsze narzędzie do pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, bo daje realne efekty. Większość miast w Polsce ma nawet kilkadziesiąt mieszkań treningowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że ta forma pomocy została zapoczątkowana również w Elblągu. Jest to projekt pilotażowy, z którym wiążemy duże nadzieje. Mieszkania treningowe są przez nas nazywane trampoliną, bo dzięki nim osoby bezdomne mogą odbić się z dołka w którym się znajdują. – dodaje Marysia Kida-Stankiewicz z ECUS

Osoby bezdomne będą tam mieszkały przez rok. Mają ten czas wykorzystać jak najlepiej. Podjąć pracę, uczyć się gospodarowania budżetem domowym, załatwić sprawy formalne, urzędowe i zawodowe.

– Przez cały ten okres będziemy ich wspierać emocjonalnie, motywować do wytrwania w trzeźwości, pomagać w poszukaniu pracy i aktywizować. To jest szansa, żeby z powrotem wrócić do społeczeństwa i zacząć od nowa. Po ukończeniu projektu te osoby mogą liczyć na nasze wsparcie przy wynajęciu pokoju czy złożeniu wniosku o mieszkanie socjalne.- zapewnia Marysia Kida-Stankiewicz. Kida-Stankiewicz

– Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami – psychologami, prawnikami, coachami – oraz zapewniamy osobistego asystenta każdej osobie uczestniczącej w projekcie. To podejście pozwala nam spojrzeć na człowieka w sposób holistyczny, odpowiadając na jego rzeczywiste potrzeby. Naszym nadrzędnym celem jest nie tylko doraźna pomoc, ale długofalowe wsparcie w powrocie do społeczeństwa i odzyskaniu samodzielności – mówi Jakub Gąsak, koordynator projektu na łamach „Razem z Tobą”

– Istnieje wiele projektów i inicjatyw, które mają na celu pomoc osobom bezdomnym i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia. Te działania obejmują zarówno doraźną pomoc w postaci schronienia, wyżywienia i odzieży. Projekt z Elbląską Radą Osób Niepełnosprawnych sprawia , że będziemy pracować nad rozwijaniem form wsparcia nastawionych na aktywizację, usamodzielnienie ekonomiczne i mieszkaniowe, na wyjście z bezdomności. Jest to właściwy kierunek i coraz bardziej potrzebny. Wierzę, ze rozwiązania zaplanowane w projekcie będą stanowiły dobre praktyki dla innych podmiotów zajmujących się pracą z osobami zmagającymi się z problemem bezdomności – mówi Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych , na łamach „Razem z Tobą”

„Mosty Wspólnoty” to przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Jego celem jest stworzenie systemu, który nie tylko doraźnie pomaga,, ale przede wszystkim ułatwia wyjście z kryzysu bezdomności na trwałe.

Informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Hetmańskiej 28 (od 7:30 do 15:30) oraz pod numerem telefonu 516 264 836.

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się:

- Zespół ds. Bezdomności ECUS - tel. (55) 625 61 18, godz. 7:30–15:30

Czynne całą dobę:

- Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych przy

ul. Królewieckiej 102, tel. (55) 625 62 96

- Schronisko, noclegownia, ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności

im. św. Brata Alberta przy ul. Nowodworskiej, tel. (55) 625 62 84

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych - 800-165-320