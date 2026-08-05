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Motokropla na Święto Chleba

 Elbląg, Motokropla na Święto Chleba

23 sierpnia, podczas Elbląskiego Święta Chleba, odbędzie się Motokropla, akcja honorowego oddawania krwi, zorganizowana przez środowisko elbląskich motocyklistów.

]- Tę akcję organizuję już od 2013 r., zawszę odbywała się w sobotę. W tym roku zaplanowałem ją na niedziele, tak aby dawcy mogli sobie skorzystać z dnia wolnego w poniedziałek – informuje Marek Sparzak, organizator Elbląskiej Motokropli.

Akcja odbędzie się 23 sierpnia w godz. 9-15, krwiobus będzie zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Wigilijnej i Stary Rynek.


A moim zdaniem...

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