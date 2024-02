Muzyczne zakończenie ferii na lodowisku

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak też jest z feriami, które lada moment będą na finiszu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na imprezę na Lodowisku Helena, która zakończy zimową przerwę. Startujemy już w najbliższy piątek, 2 lutego, o godzinie 12:00. Wstęp bezpłatny.

Gry, zabawy i największe muzyczne hity z głośników. Zakończenie ferii nie musi być smutne, pożegnajmy ten przyjemny czas imprezą na tafli Lodowiska Helena. Na wydarzenie zapraszamy wszystkich, którzy w ten piątek mają wolne i zastanawiają się jak wykorzystać ten dzień.

- To będzie zwieńczenie dwóch tygodni naszych wspólnych spotkań i zabaw - mówi Natalia Szrama z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Feryjna oferta, którą przygotowaliśmy dla elblążan była bardzo różnorodna i przypadła najmłodszym do gustu. Chcemy im umilić ostatnie dni wolnego i również podziękować za wspólnie spędzony czas.

Do przyjścia zachęcamy całe rodziny i znajomych. Dla uczestników naszych zabaw mamy przewidziane słodkie upominki i wejściówki na Lodowisko Helena i Tor Kalbar. Impreza potrwa od godziny 12:00 do 13:30.

Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia łyżew z wypożyczalni prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł w cenie 10 zł za parę.

Basen i dmuchańce

Do końca ferii, czyli do 4 lutego, można również wybrać się do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, aby pokonać dmuchane tory przeszkód. Dmuchańce rozstawione są na basenie sportowym i rekreacyjnym. Z atrakcji mogą skorzystać dzieci i dorośli w cenie standardowego biletu na basen.

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach na stronie mosir.elblag.eu.