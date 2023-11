Na drogach regionu trudne warunki

Opady śniegu utrudniają poruszanie się po drogach. Do naszej redakcji dzwonią czytelnicy z informacjami o nieodśnieżonych miejscach. Jak przebiega drogowa „akcja Zima”?

Za odśnieżanie dróg odpowiada ich zarządca. Za utrzymanie dróg w Elblągu odpowiada Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zgłoszenia przyjmuje całodobowo dyspozytor pod nr tel. tel. 602-655-659, tel. stacj. 55 232-64-08 w. 9.

W powiecie funkcjonują trzy rodzaje dróg: wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Za drogi wojewódzkie odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich. Konieczność odśnieżania dla Elbląga i okolic na leży zgłaszać całodobowo pod nr telefonu 600 437 908.

Drogi powiatowe

Za drogi powiatowe odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych, który obsługuje ponad 500 kilometrów. Ze względu na potrzeby gospodarcze i komunikacyjne zostały one podzielone na trzy standardy zimowego utrzymania dróg: V, VI i VII. „Podstawowym kryterium zaliczenia poszczególnych dróg do danego standardu zimowego trzymania było: wielkość średnio dobowego ruchu drogowego (SDR) liczonego w pojazdach rzeczywistych na dobę (p/d); funkcja w sieci dróg; rodzaj komunikacji (regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy) oraz rodzaj nawierzchni jezdni” - możemy przeczytać w informacji o zasadach pracy przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

Co ważne: drogi V i VI standardu utrzymania będą odśnieżane w systemie patrolowo - interwencyjnym w godzinach od 5 do 20. W godzinach wieczornych i nocnych w systemie interwencyjnym. Drogi VII standardu odśnieżane są wyłącznie systemem interwencyjnym.

Potrzebę odśnieżenia należy zgłaszać pod nr 509 351 564 (gminy Pasłęk, Markusy, Rychliki, Młynary, Godkowo) lub 519 196 170 (gminy Elbląg, Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie)

Drogi gminne

Za drogi gminne odpowiadają poszczególne gminy.

W Gronowie Elbląskim sytuacja jest opanowana. Chociaż w weekend w jednym z ciągników obsługującym gminne drogi zepsuło się sprzęgło. Dziś pojazd został naprawiony. W razie problemów z przejezdnością dróg gminnych należy kontaktować się z miejscowymi sołtysami lub Urzędem Gminy (tel. 55 23156 13).

W gminie Elbląg za odśnieżanie dróg odpowiada zewnętrzna firma. W systemie interwencyjnym możliwe jest także odśnieżanie dróg śródpolnych prowadzących do gospodarstw. Potrzeby należy zgłaszać pod nr tel. 607 557 168 lub 502 324 133.

W gminie Tolkmicko odśnieżanie idzie wolniej niż zwykle ze względu na duże opady śniegu. Burmistrz Małgorzata Dalman zapewnia jednak, że odśnieżarka dojedzie wszędzie. Trzeba jednak pamiętać o kolejności odśnieżania. W gminie większym problemem są drogi powiatowe i wojewódzkie, na których ze względu na ich górski charakter występuje problem zalodzenia.

W Pasłęku w weekend walczono o przejezdność dróg. Zdaniem urzędników udało się ją zapewnić, ale nie w stopniu satysfakcjonującym. Dziś od rana, korzystając z braku opadów, trwają prace nad dalszym udrażnianiem dróg.