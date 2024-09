Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć rodzice dzieci do lat 3?

Już 1 października zacznie obowiązywać Program Aktywny Rodzic. Jest to wsparcie dla rodziców dzieci do lat 3, które ma ułatwić rodzicom i opiekunom łączenie opieki nad dziećmi z aktywnością zawodową.

- Od 1 października rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 będą mogli ubiegać się o jedno z trzech nowych świadczeń na dziecko z Programu Aktywny Rodzic. Dla pracujących rodziców i opiekunów, których dziecko nie uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie jest pod opieką dziennego opiekuna, dedykowane jest świadczenie aktywni rodzice w pracy. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na każde dziecko. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności będzie to 1900 zł – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna przysługuje świadczenie aktywnie w żłobku. Zastąpi ono dotychczasowe tzw. żłobkowe. Kwota dofinansowania wyniesie do 1500 zł miesięcznie, a na dziecko, które ma stosowne orzeczenie o niepełnosprawności – do 1900 zł. - Jeśli opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie wyższa niż 2200 zł, to świadczenie aktywnie w żłobku nie będzie przysługiwać – dodaje rzeczniczka

Trzecim rodzajem wsparcia jest świadczenie aktywnie w domu. Zastąpi ono dotychczasowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i będzie przysługiwało już na pierwsze dziecko. Świadczenie aktywnie w domu będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności.

Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie można pobierać tylko jedno świadczenie. Aby otrzymać konkretny rodzaj wsparcia należy spełnić określone warunki, natomiast wybór świadczenia nie jest dowolny, a uzależniony od sytuacji zawodowej czy też formy opieki nad dzieckiem. Gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy, może zastąpić jeden rodzaj pomocy drugim.

Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o wsparcie z Programy Aktywny Rodzic będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną (jeśli bank udostępnił taka możliwość)