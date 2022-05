Święto Konstytucji 3 maja i Rok Morskich Tradycji Elbląga były okazją do zorganizowania parady jednostek pływających. Na rzece Elbląg zaprezentowały się m.in. SUPy, kajaki, ale także łodzie służb oraz prywatne jachty. Zobacz zdjęcia.

Przez Elbląg przepływa rzeka (jeszcze przez niektórych mylnie zwana kanałem). Po co miastu ta rzeka, można się było przekonać podczas dzisiejszej parady jednostek pływających, która odbyła się w ramach obchodów św. Konstytucji 3 maja i Roku Morskich Tradycji Elbląga.

Wodniacy z Elbląga oraz bliższych i dalszych okolic pokazali, w jaki sposób można zagospodarować rzekę Elbląg. Publiczność mogła obejrzeć SUP – y z Elbląga (dla laików: deska, na której się stoi i napędza wiosłem), optymisty z JachtKlubu Elbląg oraz UKS Tolkmicko. Optymisty to małe żaglówki o jednym żaglu przeznaczone do nauki podstaw żeglowania dla dzieci. Sportowców reprezentowali kajakarze z Silvant Kajak Elbląg oraz kanadyjkarze z Korony Elbląg. Jak powszechnie wiadomo, na kajakach można też pływać turystycznie, nie mogło więc na rzece Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Druzno. „Zwykli” elblążanie pomachali z rzeki publiczności pływając na kajakach, rowerze wodnych i pontonach Grupy Wodnej – organizatora pokazu. Na wodzie zobaczyliśmy też jednostki policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Przy okazji ciekawostka: swoją łódź mają też strażacy – ochotnicy z OSP Krzewsk.

Na końcu zaprezentowały się największe jednostki: jachty oraz statki pasażerskie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na naszej rzece zaprezentuje się większa liczba jednostek pływających, a i w ciągu roku z bulwaru Zygmunta Augusta będzie można oglądać jachty, łódki wykorzystywane nie tylko od święta, ale i na co dzień.