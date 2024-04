Na Orliku pusto

W Elblągu przy kilku szkolnych placówkach od lat funkcjonują orliki. Mają one duże znaczenie w sportowym życiu młodzieży, jednak aby funkcjonowały, potrzebni są animatorzy. Tych niestety brakuje.

Jeden z czytelników poinformował nas, że orlik przy Szkole Podstawowej nr 9, który miał być czynny od 15 marca, czynny nie jest. Problemem jest brak zatrudnionego animatora. 5 kwietnia na profilu na Facebooku SP nr 9 opublikowano post: „Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu zatrudni osobę do prowadzenia zajęć na przyszkolnych boiskach sportowych „Orlik” w ramach zadania „Aktywny Orlik” (zadanie realizowane będzie do 30 listopada 2024 r.).”. Podobne ogłoszenie na stronie szkoły zostało opublikowane 8 kwietnia. Kandydaci mieli czas do 10 kwietnia na złożenie aplikacji. W sprawie wakatu skontaktowaliśmy się z elbląskim Urzędem Miejskim.

- Ze względu na brak animatora otwarcie nastąpi w późniejszym terminie - mówi Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Szkoła już dwukrotnie ogłosiła nabór. Niestety na razie bez efektów. Podejmowane są dalsze działania w celu znalezienia animatora.

Jak udało się ustalić, w innych placówkach problemu z brakiem animatorów nie ma i orliki są od miesiąca czynne. Tylko Szkoła Podstawowa nr 9 wciąż poszukuje chętnego na to stanowisko, bo bez niego, obiekt nie może funkcjonować.

fot. Mikołaj Sobczak

- Widziałem, że ogłoszenia o stanowisku animatora były zamieszczane na Facebooku już jakiś czas temu, ale nic się chyba nie zmieniło, bo nie zauważyłem, żeby dzieciaki były na Orliku - przyznaje pan Krzysztof, tata uczennic z SP9.

Problem dostrzegli też inni rodzice.

- Chłopcy nie mają gdzie się podziać, Orlik zawsze tętnił sportowym życiem, proszę o wsparcie - pisze nasza czytelniczka, pani Marta. - Może nagłośnienie sprawy pomoże w znalezieniu odpowiedniej osoby.

- Kto może zostać animatorem? „Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach zadania Aktywny Orlik mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia: wychowania fizycznego, przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego.

Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające jej inicjowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych przyczyniając się do realizacji celów programu. Zajęcia sportowe będą prowadzone 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych.

Stawka za godzinę 60 zł brutto.” - czytamy we wzmiankowanym poście.

Jak udało nam się ustalić, nikt nie złożył wymaganych dokumentów.