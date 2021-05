Nadal można wykorzystać bon turystyczny

Od sierpnia 2020 r. rodzice za wypoczynek z dzieckiem mogą płacić bonem turystycznym. W całym kraju z bonów może skorzystać ponad 4 mln osób. Do tej pory aktywowano ponad 1,4 mln. bonów. Na Warmii i Mazurach uprawnionych jest 146 tys. osób, z czego aktywowano ponad 47 tys. bonów, a całkowicie wykorzystano ponad 6 tys. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Można z niego skorzystać nie tylko w wakacje ale również przez cały rok.

Co trzeci rodzic z naszego województwa aktywował bon. Kwota wykorzystanych bonów na Warmii i Mazurach wynosi 7,7 mln. zł. Ponad 6 tys. bonów zostało wykorzystanych całkowicie. Najwięcej bonów aktywowano w województwie mazowieckim- ponad 224tys., w śląskim – ponad 201 tys.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparciem dla polskich rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł. Aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Trzeba go aktywować. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS wybieramy zakładkę - Ogólny, a następnie - Polski Bon Turystyczny. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl , www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.