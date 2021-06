Najpopularniejsi są kajakarze

Kajakarze zdominowali plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Regionu Elbląskiego. W czołówce znalazło się ich aż czworo. Wygrał Przemysław Rojek przed Julią Kot (oboje Silvant Kajak Elbląg). Trzecie miejsce zajął golfista z Pasłęka – Krzysztof Sosnowski. Zobacz zdjęcia.

Plebiscyt już po raz 15. zorganizował „Dziennik Elbląski”. Wyniki głosowania ogłoszono w sobotę wieczorem podczas gali w hotelu Młyn. Czytelnicy mogli wybierać spośród 46 kandydatów do tytułów, w finałowej dziesiątce znaleźli się przedstawiciele sześciu dyscyplin: kajakarstwa, golfa, piłki ręcznej, siatkówki, karate i judo. Głosujący wybrali także klub roku, którym został IKS Atak Elbląg, a redakcja przyznała po raz pierwszy wyróżnienie dla działacza roku - nagrodę odebrał Edward Parzych, którego firma jest tytularnym sponsorem elbląskiego klubu kajakowego.

To właśnie kajakarze zdominowali plebiscyt, który dotyczył wydarzeń za 2020 rok. Pierwsze miejsce zajął Przemysław Rojek, który nie mógł odebrać nagrody osobiście, bo razem z koleżankami i kolegami z klubu jest obecnie w Poznaniu, gdzie odbywają się Mistrzostwa Europy juniorów.

- Miniony rok był dla mnie bardzo ciężki. Ze względu na pandemię nie odbyły się mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, w których miałem pokazać swoją najwyższą formę. Pokazałem to na mistrzostwach Polski, gdzie udało mi się zdobyć pięć złotych medali i jeden brązowy w K-2 na 10 tysięcy metrów wraz z Krzyśkiem Kownierowiczem – powiedział Przemysław Rojek w przesłanym do redakcji nagraniu wideo, wyemitowanym podczas gali. - Wierzę, że kolejne lata przyniosą więcej sukcesów. Chciałbym podziękować moim sponsorom, rodzicom, przyjaciołom, trenerom za ciężką pracę i za to, że mnie wspierają na każdym kroku – dodał laureat, który od niedawna startuje również w kategorii seniorów.

Drugie miejsce w plebiscycie zajęła klubowa koleżanka Przemysława Rojka – Julia Kot, która ma dopiero 16 lat i jest najmłodszą laureatką 15. edycji plebiscytu. Ma za sobą sukcesy w kajakarstwie wśród młodziczek (m.in. wicemistrzostwo Polski w K1 na 2000 m), właśnie rozpoczyna swoją sportową przygodę wśród juniorek młodszych.

Trzecie miejsce na podium przypadło golfiście – Krzysztofowi Sosnowskiemu, reprezentującemu Tokary Golf Klub Pasłęk. Golfa trenuje od 12 lat, ma za sobą udział w ponad 30 turniejach, a na koncie m.in. srebrny medal mistrzostw Polski juniorów. Jest członkiem polskiej kadry narodowej juniorów, z którą wkrótce wyjeżdża na mistrzostwa Europy do Estonii.

10 Najpopularniejszych Sportowców Regionu Elbląskiego

1. Przemysław Rojek (kajakarstwo, Silvant Kajak Elbląg)

2. Julia Kot (kajakarstwo, Silvant Kajak Elbląg)

3. Krzysztof Sosnowski (golf, Tokary Golf Klub Pasłęk)

4. Mateusz Zamojcin (karate, KS Andrex Elbląg)

5. Adam Wiśniewski (judo, IKS Atak Elbląg)

6. Mirosław Kreczman (kajakarstwo, PKS Korona Elbląg)

7. Dominik Jaworski (piłka ręczna, KPR Elbląg)

8. Joanna Waga (piłka ręczna, EKS Start Elbląg)

9. Rafał Wojtowicz (siatkówka, IKS Atak Elbląg)

10. Krzysztof Kownierowicz (kajakarstwo, Silvant Kajak Elbląg)

Działacz roku

Edward Parzych

Klub roku

IKS Atak Elbląg