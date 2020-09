Naklejki dla zagubionych w lesie

Leśnicy wspólnie z policjantami przygotowali specjalne naklejki, które wskażą nam, co mamy robić, gdy zgubimy się w lesie albo pilnie potrzebujemy wezwać pomoc. Rozmieszczono je na leśnych parkingach, przy wieżach widokowych oraz innych punktach turystycznych, które należą do Nadleśnictwa Elbląg.

Na naklejkach znajdziemy trzy informacje: numer telefonu alarmowego 112, nazwę nadleśnictwa, leśnictwa i oddziału leśnego oraz dziesięć cyfr z literą, które są szczegółowym adresem leśnym miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Gdy zagubiona osoba zadzwoni pod numer 112, to wówczas podając numer adresu leśnego z czerwonej naklejki, przekazuje dokładne informacje o swym położeniu. Służby sprawdzają lokalizację na numerycznej mapie leśnej i mogą namierzyć konkretne miejsce, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

- Naklejki zostaną rozmieszczone na leśnych postojach pojazdów, przy wieżach widokowych i innych punktach turystycznych, przy których stoją tablice informacyjne Nadleśnictwa Elbląg. Zachęcamy także do korzystania z aplikacji mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach). Z pomocą tej aplikacji możemy na przykład zaznaczyć miejsce, w którym zostawiamy samochód, pójść do lasu, a aplikacja będzie rysowała naszą ścieżkę, potem po niej możemy powrócić do naszego auta. Jest to rzecz szczególnie przydatna grzybiarzom, którzy przecież chodzą poza ścieżkami leśnymi, tracą niekiedy orientację - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

Zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych. Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności, m.in. zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu.

Jak podkreśla Jan Piotrowski, do leśnych wędrówek, szczególnie tych jesiennych, powinniśmy się przede wszystkim odpowiednio przygotować.

- Załóżmy długie buty, długie spodnie, koszulę z długim rękawem, dobrze jest mieć nakrycie głowy. Do plecaka można wrzucić dodatkowe ciepłe ubranie, ponieważ jesienią pogoda bywa już zmienna. Zabierzmy telefon komórkowy, pamiętajmy oczywiście o naładowaniu baterii. Powiedzmy bliskim w jaki rejon się udajemy, koniecznie weźmy coś do jedzenia ze sobą. Pamiętajmy, że w lesie żyją dzikie zwierzęta. Jesienią odbywa się rykowisko jeleni i może się zdarzyć, że, gdy je spotkamy sytuacja może być dla nas kłopotliwa a nawet bardzo niebezpieczna. Obserwujmy las i korzystajmy z lasu w sposób rozsądny – mówi Jan Piotrowski.