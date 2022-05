„Niepodległość nie jest dana raz na zawsze”

77 lat temu hitlerowskie Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji, który kończył II wojnę światową w Europie. Przy Grobach Aliantów na elbląskim cmentarzu Agrykola odbyły się miejskie uroczystości rocznicowe. Zobacz zdjęcia.

7 maja o godzinie 2:41 w kwaterze głównej Alianckich Sil Ekspedycyjnych w Reims (Francja) Niemcy podpisały tzw. „wstępny protokół kapitulacji”. Zgodnie z nim działania wojenne w Europie miały zakończyć się do 8 maja, do godziny 23:01. Aliantów reprezentowali: generałowie Walter Bedell, Iwan Susłoparow i François Sevez. Pokonaną III Rzeszę - gen. Alfred Jodl.

Ze względów prestiżowych sowiecki dyktator zażądał bardziej oficjalnych uroczystości i ponownego podpisania aktu kapitulacji. W nocy z 8 na 9 maja w podberlińskim Karlshorst Niemcy ponownie podpisały kapitulację. Aliantów reprezentowali: marszałek Georgij Żukow oraz generałowie Arthur Tedder, Jean de Lattre de Tessigny i Carl Spaatz. Niemcy – feldmarszałek Wilhelm Keitel i gen. Hans Jurgen-Stumpf.

Dziś (8 maja) na elbląskim cmentarzu Agrykola przy grobach żołnierzy alianckich odbyły się miejsce uroczystości rocznicowe.

- To był największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, w którym zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. W Polsce II wojna światowa oznaczała niemiecką i sowiecką okupację, wyniszczenie polskiego społeczeństwa, eksterminację Polaków i Żydów w niemieckich obozach koncentracyjnych, zbrodnię katyńską i ogromne, niemożliwe do całkowitego oszacowania straty materialne. Trauma tej wojny aż do początku tego roku była podstawą tworzenia nowego porządku w Europie, by podobny konflikt nigdy się już nie powtórzył. Ten porządek jeszcze niedawno wydawał się nam czymś oczywistym. Jednak dziś w związku z brutalną i haniebną agresją Rosji na Ukrainę uświadamiamy sobie, że pokój na naszym kontynencie to w dalszym ciągu aktualna potrzeba – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

- Kapitulacja Niemiec dała kres II wojnie światowej w Europie. Trwająca sześć lat wojna rozpoczęła się atakiem III Rzeszy na Polkę 1 września 1939 r. Była poprzedzona podpisaniem 23 sierpnia 1939 r paktem Ribentrop – Mołotow, który dzieł Europę środkową i wschodnią na strefy okupacyjne. Zakończenie II wojny światowej na terenie Europy nie oznaczało tego samego dla reszty świata. Dopiero kapitulacja Japonii 2 września 1945 r. przyniosła faktyczny kres działań zbrojnych. Dziś w sposób szczególny pamięć o II wojnie światowej jest przywoływana. Za naszą granicą, w Ukrainie toczy się wojna, w której giną niewinni ludzie – dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej.

- Ten majowy dzień 1945 r. zamknął to, co rozpętało się we wrześniu 1939 r. Wtedy to rozpoczął się okrutny rozdział w dziejach naszego kraju, Europy i świata. Zaledwie po 21 latach od zakończenia I wojny światowej rozpoczęła się druga. Dla Polski szczególnie bolesna, bowiem ponownie utraciliśmy wywalczoną po 123 latach zaborów, niepodległość Jak wskazuje historia, która teraz przypomina o sobie donośnym hukiem wybuchów za wschodnią granicą, niepodległość jest wartością niezwykle cenną i niestety nie daną nikomu raz na zawsze. Dlatego tak ważna jest prawda o czasach II wojny światowej, o jej wyjątkowym, ludobójczym charakterze. Dzień zakończenia wojny, to czas składania hołdu i dziękowania tym, którzy walczyli o niepodległość naszej Rzeczpospolitej. Wspominamy wszystkich, którzy oddali w tej walce życie – mówił Edward Pietrulewicz, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu.

Po przemówieniach odbył się Apel Poległych. Delegacje środowisk kombatanckich, samorządowców, parlamentarzystów, służb mundurowych złożyły wieńce i kwiaty na Grobach Aliantów.