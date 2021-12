„Nieważne, co posiadasz, ważne, czym się dzielisz”

Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia, a dziś (16 grudnia) z z pewnym opóźnieniem w Elblągu odbyła się Gala Wolontariatu. Doceniono tych, którzy na co dzień pracują na rzecz lokalnej społeczności. Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Wolontariatu. Zobacz zdjęcia.

Gala odbyła się ponownie w skromniejszej formie z powodu pandemii, jak zawsze była okazją do wręczenia nagród za działalność wolontaryjną. Szczegółową listę osób nominowanych i laureatów Barw Wolontariatu 2021 oraz zdobywców nagrody regionalnej Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności, Koordynatora Roku Korpusu Solidarności, a także Dziecięcego Piekarczyka 2021 znajdziemy tutaj.

W ramach "Barw Wolontariatu" I miejsce zajął Kacper Adamczyk, uczeń VIII klasy w SP nr 4.

- Od czterech latach czynnie uczestniczy w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Żadna akcja charytatywna nie odbyła się przez te lata bez niego, to inicjator wielu z nich. Swoją postawą zaraża innych. Pierwszy przychodzi i ostatni wychodzi z zajęć w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu – tak przedstawiono go na dzisiejszej gali. A potem wymieniono długą listę akcji, w które był zaangażowany...

II miejsce przyznano Szkolnemu Kołu Caritas przy SP nr 25, III – Paulinie Ratyńskiej, wychowance Bursy Szkolnej nr 4, zaangażowanej w wiele akcji wolontaryjnych.

Dziecięcego Piekarczyka otrzymała Małgorzata Matuszak, nauczycielka z SP 19 w Elblągu. Wolontariuszem Roku Korpusu Solidarności 2021 została Aleksandra Żmijewska, a Koordynatorem Roku Korpusu Solidarności 2021 - Ewa Kobyłecka

- Przyszedłem tu głęboko się państwu pokłonić w imieniu prezydenta, podziękować za waszą pracę. Jak bardzo jest ważna, pokazał ostatni czas - mówił podczas gali wiceprezydent Elbląga, Michał Missan. - Gratuluję wszystkim laureatom – dodał.

„Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli” - takie słowa znalazły się na dyplomach dla dziś wyróżnionych, nimi podsumowano również całą dzisiejszą uroczystość.