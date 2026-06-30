Nowa psychiatria coraz bliżej

Ogłoszono przetarg na budowę ośrodka opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstanie przy ul. Żeromskiego wewnątrz szpitalnego kompleksu.

Przypomnijmy, że Szpital Miejski pozyskał prawie 33 mln zł z Funduszu Medycznego na budowę nowego budynku przy ul. Żeromskiego wraz z dostosowaniem towarzyszącej infrastruktury, który pozwoli placówce rozszerzyć działalność związaną z opieką psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Właśnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Ma ona być realizowana w latach 2026-2027 i kosztować w sumie 34,2 mln zł, z czego 32,8 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku szpitalnego z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych oraz rozszerzenie działalności o poradnie dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – czytamy w dokumentach przetargowych.

Termin składania ofert upływa 6 lipca. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 18 miesięcy na realizację inwestycji od daty podpisania umowy.

- Nowoczesna psychiatria opiera się przede wszystkim na modelu środowiskowym, dlatego w ramach rozbudowy planujemy rozwój Zespołu Leczenia Środowiskowego działającego w strukturach szpitala. Poszerzenie zakresu działalności pozwoli poprawić jakość i efektywność świadczeń psychiatrycznych, dostosowując je do założeń transformacji psychiatrii, która zmienia model leczenia z placówek stacjonarnych na środowiskowe. Nowa infrastruktura stworzy przyjazne przestrzenie terapeutyczne, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu treningów relaksacyjnych, muzykoterapii oraz arteterapii. Będą one również miejscem psychoedukacji, spotkań integracyjnych oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych - informował Szpital Miejski w lipcu ub. roku, gdy otrzymał dofinansowanie.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku przy ul. Żeromskiego otwarto oddział psychiatryczny z detoksykacją, przeniesiony z ul. Komeńskiego. Prace kosztowały 11,4 mln zł.