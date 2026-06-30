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Nowa psychiatria coraz bliżej

 Elbląg, Budynek powstanie na tyłach Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego (wizualizacja Szpital Miejski)
Budynek powstanie na tyłach Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego (wizualizacja Szpital Miejski)

Ogłoszono przetarg na budowę ośrodka opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstanie przy ul. Żeromskiego wewnątrz szpitalnego kompleksu.

Przypomnijmy, że Szpital Miejski pozyskał prawie 33 mln zł z Funduszu Medycznego na budowę nowego budynku przy ul. Żeromskiego wraz z dostosowaniem towarzyszącej infrastruktury, który pozwoli placówce rozszerzyć działalność związaną z opieką psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Właśnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Ma ona być realizowana w latach 2026-2027 i kosztować w sumie 34,2 mln zł, z czego 32,8 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku szpitalnego z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych oraz rozszerzenie działalności o poradnie dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – czytamy w dokumentach przetargowych.

Termin składania ofert upływa 6 lipca. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 18 miesięcy na realizację inwestycji od daty podpisania umowy.

- Nowoczesna psychiatria opiera się przede wszystkim na modelu środowiskowym, dlatego w ramach rozbudowy planujemy rozwój Zespołu Leczenia Środowiskowego działającego w strukturach szpitala. Poszerzenie zakresu działalności pozwoli poprawić jakość i efektywność świadczeń psychiatrycznych, dostosowując je do założeń transformacji psychiatrii, która zmienia model leczenia z placówek stacjonarnych na środowiskowe. Nowa infrastruktura stworzy przyjazne przestrzenie terapeutyczne, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu treningów relaksacyjnych, muzykoterapii oraz arteterapii. Będą one również miejscem psychoedukacji, spotkań integracyjnych oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych - informował Szpital Miejski w lipcu ub. roku, gdy otrzymał dofinansowanie.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku przy ul. Żeromskiego otwarto oddział psychiatryczny z detoksykacją, przeniesiony z ul. Komeńskiego. Prace kosztowały 11,4 mln zł.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • W koncu! moze znajdą sie psychiatrzy dla dzieci gdzie nie bedzie sie czekać na wizytę prywatna pol roku... Hashtagi: #Brawa
  • Nowa Psychiatria to powinno być hasło 2026 roku, a to dopiero półrocze! Jak tam Matrix? Wszystko dobrze? Dalej 30/40-latkowie nic nie mają na władność i tyrają na przywileje innych? Wesołego spłacania nieswoich zobowiązań finansowych, które finansują grupy krytyczne dla pozyskania l utrzymania władzy. Wiecie, dlaczego musicie odłożyć 150K i wziąć kredyt na 30 lat na kolejne 450K, żeby godnie żyć? Bo system Was tak przemielił, że Wasi rodzice i dziadkowie mieli mieszkanie, pracę i wczasy za nic, z państwowego, na kosz kolejnych pokoleń, "z zakładu pracy", "od państwa" lub "od wojska", będąc półanalfabetami bez wykształcenia i ogłady. Państwo magistrzy! Dajmy sobą pomiatać! Przez pracodawców! Przez lekarzy! Przez prokuratorów, sędziów, urzędników! Prze źle wychowane przez własne matki, żony! Przez własne dzieci, nastawione przez własne matki przeciw Wam! Hurrraa! Niech trwa chocholi taniec na Tytaniku! A teraz poważnie: rządy IIIRP emitują obligacje, z terminem wykupu na 30lat, w obcych walutach. Poczytajcie, dlaczego!
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    2
    1
    Krzychu Elo!(2026-06-30)
  • Tak ogólnie to nie ma się z czego cieszyć, ze jest taka potrzeba! Świadczy to tylko o fatalnym stanie psychicznym i dzieci i dorosłych i o tym, ze będzie coraz gorzej! W tych czasach ludzie są przebodzcowani i skupiają się nie na tym co trzeba! Zamiast bycia i rozmów z dziećmi siedzą w komórkach! Zero kontaktu ! W szkołach hejt, ktory często kończy się fatalnie, w pracy mobbing i mobberzy orają głowę! To tylko moze skończyć się zakładem psychiatrycznym!
  • Niestety nowy budynek nie sprawi, że przybędzie lekarzy i terapeutów
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    4
    1
    Wandzia(2026-06-30)
  • Mniej internetu i marzeniu o Ameryce a chorób bedzie mniej. Więcej do natury a nie klawiatury dzieci energole
  • To szybko budować bo mi szajba już odbija !
  • Nie należy płodzić i rodzić na prochach i alkoholu.
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