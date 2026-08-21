Nowe autobusy na ulicach Elbląga

Wygodniejsze, klimatyzowane i nowoczesne – takie autobusy wyjadą na elbląskie ulice. Miasto podpisało kontrakt na obsługę linii autobusowych w latach 2028 - 2037.

Od 1 stycznia 2028 r. na elbląskie ulice wyruszą autobusy nowych operatorów komunikacji zbiorowej. Dziś (21 sierpnia) ratusz poinformował o podpisaniu dziesięcioletnich umów z firmami wyłonionymi w przetargu.

W przetargu elbląskie linie autobusowe podzielono na dwa jednakowe pakiety, obejmujące po 1,375 mln wozokilometrów rocznie (liczba ta może się zmieniać o +/- 10 proc. w zależności od roku). Na pierwszy pakiet wpłynęły oferty trzech firm – urzędnicy podpisali umowę z firmą Abus z Radzymina (o wartości 145,9 mln zł). Na drugi oferty złożyło pięć firm – tutaj wybór padł na konsorcjum PKS Gostynin oraz PKS Skierniewice (wartość tej umowy wynosi 144,9 mln zł).

Nowe pojazdy mają mieć minimum 11,5 metra długości, troje drzwi, być w całości niskopodłogowe, z klimatyzacją, kasownikami umożliwiającymi płacenie kartą oraz systemem głosowych zapowiedzi przystanków. Na pokład zabiorą 90 pasażerów (miejsca siedzące i stojące) lub 70 osób w przypadku autobusów z napędem elektrycznym.

- Zwiększeniu (z obecnie 41 pojazdów do łącznie 48) ulegnie również liczba dostępnych autobusów wraz z pojazdami rezerwowymi co pozwoli m.in. na wprowadzanie ewentualnych, dalszych zmian siatce połączeń wynikających z rozwoju miasta – informują władze Elbląga.

Umowy będą obowiązywać w latach 2028-2037. Ich podpisanie nie oznacza jednak na razie większych rewolucji w codziennej organizacji elbląskiej komunikacji zbiorowej.