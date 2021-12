Nowe święto przy nowym pomniku

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – tak brzmi nazwa nowego państwowego święta, które pierwszy raz obchodzimy w tym roku. 27 grudnia, w rocznicę wybuchu powstania, skromne obchody odbyły się także w Elblągu – przy odsłoniętym niedawno Pomniku Twórców Niepodległości.

Z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego delegacja władz miasta złożyła kwiaty przy Pomniku Twórców Niepodległości, podobnie Maria Kosecka ze Związku Piłsudczyków RP. Postacią, którą najczęściej dziś przywoływano, był oczywiście Ignacy Paderewski, którego również upamiętniono na nowym elbląskim pomniku.

- To 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego - podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Ignacy Paderewski to znana postać, nie tylko z tego, że był artystą, świetnie grał na fortepianie, ale był też wspaniałym politykiem, ambasadorem spraw polskich w Stanach Zjednoczonych - mówił o jednym z twórców niepodległości upamiętnionym niedawno w mieście. - Dla nas, elblążan, Polaków, to właściwe daty, które powinniśmy czcić, które powinniśmy obchodzić - mówił m. in. o dzisiejszej uroczystości i ich wartości w życiu lokalnej społeczności.

- Warto dodać, że Paderewski dzień przed powstaniem zawitał do Poznania, przemówił do mieszkańców i można powiedzieć, że był to zryw do walki, która była zwycięska - podkreśliła Maria Kosecka, inicjatorka budowy Pomnika Twórców Niepodległości w Elblągu.

- Ignacy Jan Paderewski pokazał, że autorytety mogą oddziaływać na społeczność - mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. - Jako Polacy powinniśmy pamiętać o swojej historii, o tych, którzy o niepodległość walczyli, a także o tym, że ta niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Powinniśmy ją pielęgnować, a to miejsce powinno nam pokazywać, że choć zawirowania w historii Polski były, powinniśmy wyciągać z nich wnioski.

Jak podają strony sejmowe, święto ustanowiono jednogłośnie „w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 – 1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej”.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. Powstańcy pragnęli powrotu ziem dawnego zaboru pruskiego wchodzących w skład Prowincji Poznańskiej do Polski.

Fot. Anna Dembińska

- Walki rozpoczęły się dzień po przybyciu do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, powracającego do Polski z emigracji. Owacyjnie witany przez licznie zgromadzonych mieszkańców mąż stanu 26 grudnia wygłosił przemówienie z okna hotelu Bazar. Zdopingowało ono Polaków do podjęcia walki – czytamy na sejm.gov.pl. - Okazja nadarzyła się dzień później, kiedy to prowokacyjny przemarsz zorganizowali Niemcy, zrywając w jego trakcie polskie sztandary i chorągwie. W kolejnych dniach walki objęły kolejne tereny Wielkopolski.

Powstańcy w znacznej mierze wywodzili się z Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Gdy wybuchło powstanie władzę wojskową i cywilną przejęła Naczelna Rada Ludowa, która naczelnym wodzem powstania ustanowiła gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Powstanie Wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 r. Ziemie, o które toczono walki, zostały włączone do Polski w traktacie wersalskim podpisanym 28 czerwca 1919 r. - Powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej okupiony został ofiarą blisko 2,5 tys. osób poległych oraz 6 tys. rannych – podają strony sejmowe.

Obchody 103. rocznicy powstania na swój sposób przeżywa Poznań i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. W dołączonym do tekstu spocie promującym Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego wystąpili wielkopolanie: dziennikarz Tomasz Wolny, raper Rychu Peja, prezenterka Diana Kautz, piłkarz poznańskiego Lecha Jakub Kamiński i TikTokerka Maria Jenielewska.