Ocena drzew w rezerwacie przyrody „Kadyński Las”

W rezerwacie przyrody „Kadyński Las” i jego najbliższym sąsiedztwie trwają prace związane z oceną stanu starych, często imponujących drzew. Na zlecenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej prowadzi je Adam Juźwiak, Certyfikowany Inspektor Drzew.

Działania realizowane są w ramach projektu „Ochrona cennych elementów przyrody ożywionej na Wysoczyźnie Elbląskiej”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kadyński Las – miejsce z historią

Rezerwat powstał w 1972 roku, ale historia tego miejsca sięga znacznie dalej. W minionych wiekach teren ten był pielęgnowany jako park, utrzymany przede wszystkim w stylu angielskiego założenia krajobrazowego. Do dziś można tu spotkać wiele starych drzew, w tym gatunki pochodzące z innych części świata, takie jak daglezja zielona czy dąb czerwony. Szczególną wartością tego miejsca jest nagromadzenie sędziwych drzew, wśród których znajdują się również pomniki przyrody.

Fot. Kamil Zimnicki

Stare drzewa to coś więcej niż tylko piękny krajobraz

Im starsze drzewo, tym więcej życia może się wokół niego skupiać. Pęknięcia kory, dziuple, martwe fragmenty drewna czy rozłożyste korony tworzą schronienie i miejsce do życia dla wielu organizmów. Korzystają z nich m.in. grzyby, porosty, owady, ptaki, popielicowate i nietoperze. Niektóre z tych drzew mają również wartość historyczną i kulturową. Są żywymi świadkami dawnych czasów i ważną częścią lokalnego krajobrazu. Dlatego tak istotne jest, by wiedzieć, w jakiej kondycji się znajdują i jak najlepiej o nie zadbać.

Sprawdzamy, jak można je chronić

Prowadzone prace obejmują wizualną ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody oraz wybranych drzew nieobjętych ochroną. Oględziny odbywają się zarówno z poziomu gruntu, jak i z wykorzystaniem drona, który pozwala przyjrzeć się koronom drzew.

Badania prowadzone są metodami bezinwazyjnymi, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Efektem ekspertyzy będą zalecenia dotyczące dalszej ochrony drzew. Pozwolą one zaplanować odpowiednie działania w kolejnych latach, tak aby jak najlepiej zadbać o te wyjątkowe elementy przyrodniczego i historycznego dziedzictwa Wysoczyzny Elbląskiej.