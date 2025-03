Od 19 marca zasiłek dla rodziców wcześniaków

19 marca wejdą w życie przepisy wprowadzające zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji tuż po narodzinach. Uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo. Nie będzie można go dzielić na części - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z zasiłku macierzyńskiego, za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, będą mogli skorzystać ubezpieczeni - matka albo ojciec wychowujący dziecko. Wymiar zasiłku będzie zależał od: tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, jego masy urodzeniowej oraz okresu pobytu dziecka w szpitalu.

Dotyczy to dzieci, które urodziły się: przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, jeśli dziecko po porodzie spędzi w szpitalu co najmniej dwa dni, z których pierwszy przypada w okresie od 5. do 28. dnia po narodzinach.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego uwzględniane będą: waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz czas hospitalizacji dziecka, które spędziło najdłużej w szpitalu.

Miesięczny zasiłek dla rodziców wcześniaków będzie wynosił 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo. Nie będzie można go podzielić na części.

Prawo do uzupełniającego urlopu przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. W związku z tym wniosek należy złożyć przed końcem urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

- Niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do tego zasiłku będzie wydane przez szpital zaświadczenie o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka wraz z danymi dotyczącymi tygodnia ciąży i masy urodzeniowej – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Warmii i Mazurach

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługiwać będzie także ubezpieczonemu, który przyjął dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych) lub w przypadku przysposobienia dziecka, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu miał miejsce po przyjęciu dziecka na wychowanie.

Zaktualizowane wzory wniosku o zasiłek macierzyński (ZUS ZAM) oraz zaświadczenie płatnika składek (Z-3) będą dostępne na stronie internetowej ZUS oraz w PUE/eZUS od 19 marca 2025 r.

W 2024 roku ZUS wypłacił blisko 568 tys. zasiłków macierzyńskich.