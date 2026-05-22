Od 25 maja zapisy na bezpłatne USG piersi

25 maja ruszają zapisy na bezpłatne badania USG piersi dla mieszkanek Elbląga. W tym roku będzie mogło z niej skorzystać ponad 400 pań.

Rejestracja będzie prowadzona wyłącznie przez infolinię pod numerem 𝟳𝟴𝟵 𝟬𝟯𝟭 𝟵𝟬𝟬 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00.Z badań mogą skorzystać Elblążanki w wieku 25–44 lata. W tym roku z bezpłatnego badania będą mogły skorzystać 433 panie - informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Profilaktyczne badania USG piersi dla Elblążanek finansowane są z budżetu miasta. - Nie odkładajcie zdrowia na później. Regularne badania naprawdę mają znaczenie - apelują specjaliści

Wykonawcą usługi jest Trevo Clinic Centrum Medyczne przy ul. Hetmańskiej.