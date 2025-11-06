Oddaj elektryczne śmieci i pomóż zwierzętom

13 i 14 listopada w godzinach od 14:00 do 18:00 na Placu Jagiellończyka w Elblągu odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, prowadzonego przez OTOZ Animals. Akcja organizowana jest w ramach inicjatywy łączącej troskę o środowisko z pomocą potrzebującym zwierzętom.

Każdy mieszkaniec Elbląga i okolic będzie mógł w prosty sposób wesprzeć czworonogi - wystarczy oddać zużyty sprzęt taki jak: stare lodówki, zamrażarki, komputery, drobne AGD czy większe urządzenia RTV. Zebrane w ten sposób elektryczne odpady trafią do recyklingu, a uzyskane środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Elblągu.

Schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Elblągu od 2009 roku prowadzone jest przez Organizację Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, która oprócz opieki nad zwierzętami prowadzi również Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt. Organizacja od lat walczy z bezdomnością oraz działa na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w regionie i w całym kraju.

- Zima to dla naszego schroniska wyjątkowo trudny czas. Znacznie rosną koszty ogrzewania, a także leczenia i utrzymania zwierząt. Dlatego zebrane środki chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na zapewnienie ciepła naszym podopiecznym oraz na zakup niezbędnej karmy, leków i szczepień. Obecnie pod naszą opieką znajduje się 140 psów i 145 kotów, dlatego każda forma wsparcia ma dla nas ogromne znaczenie. Oddając elektrośmieci, mieszkańcy nie tylko pomagają zwierzętom, ale też realnie wspierają schronisko w przygotowaniach do zimy - podkreśla Patryk Bilski, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

Oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznych do profesjonalnych zakładów przetwarzania możemy nie tylko zadbać o środowisko, ale też przekształcić je w pomoc finansową. To dwa dobre uczynki w jednym: chronisz naturę i pomagasz.