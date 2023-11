"Ósemka" bliżej liftingu

Przedszkole nr 8, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, czeka modernizacja. Samorząd ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Jak czytamy w dokumentacji postępowania, zakres zamówienia obejmuje: opracowanie programu prac konserwatorskich, opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji układu funkcjonalno-użytkowego obiektu, pozyskanie mapy do celów projektowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zamówienie dofinansowane jest z tzw. Polskiego Ładu, konkretnie Programu Odbudowy Zabytków. Jedynym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu jest cena. Oferty należy składać do 10 listopada 2023 r. do godziny 09:30.

Jak już pisaliśmy na naszych łamach:

- Domniemanej (na tamten moment) likwidacji Przedszkola nr 8 czy też "wygaszaniu placówki" mocno sprzeciwiali się na początku roku rodzicie dzieci, które tam uczęszczają. Władze miasta i przedstawiciele UM argumentowali, że dalsze działanie przedszkola wymagałoby znalezienia bardzo dużych nakładów finansowych, bo zabytkowemu budynkowi jest potrzebny gruntowny remont, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych etc. Sprawa przedszkola stała się swego rodzaju kartą przetargową w politycznym sporze między większością rządzącą w samorządzie a radnymi PiS, a w sprawę likwidacji placówki zaangażował się też wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Ostatecznie pomysł wygaszania placówki porzucono (od przyszłego roku szkolnego ma tam nadal uczyć się jedna 25-osobowa grupa dzieci, na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych samorząd zdecydował przeznaczyć 150 tys. zł), a miasto złożyło 10 wniosków do Rządowego Programu Ochrony Zabytków, w tym wniosek związany z przedszkolem.

Kwota dotacji na modernizację placówki to 3 mln 400 tys. zł, samorząd na ten moment otrzymał wstępną promesę, właściwa promesa zostanie udzielona po podpisaniu umowy na wykonanie robót.