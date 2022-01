Pamięć o prezydencie Adamowiczu

Minęły już trzy lata od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. Do tej zbrodni doszło podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy Elbląga uczczą dziś (14 stycznia) pamięć zmarłego.

13 stycznia 2019 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został trzykrotnie zraniony nożem na scenie, podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez Stefana W. Prezydent w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Miał 53 lata.

- Wspominamy pana prezydenta Gdańska jako wspaniałego człowieka i samorządowca, który, co roku grał razem z WOŚP. Jego słowa na scenie, które wygłosił na scenie tuż przed atakiem nożownika „Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności’’ - to swego rodzaju przesłanie i apel do nas wszystkich. Apel o serce, dzielenie się dobrem i szeroko pojętą wśród nas solidarność - piszą organizatorzy spotkania, upamiętniającego trzecią rocznicę tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Zapraszają wszystkich mieszkańców w piątek, 14 stycznia o godzinie 19 przed Ratusz Elbląski przy ulicy Stary Rynek.

- Nie zapomnimy słów pana prezydenta Gdańska i pamiętajmy „dzieląc się dobrem’’, szanujemy siebie nawzajem - apelują organizatorzy spotkania.