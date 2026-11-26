Pamiętajmy o Pogrodziu

W ramach naszej nowej inicjatywy – Archiwum Społeczne – wyruszamy w podróż po miejscowościach Parku Krajobrazowego, by wspólnie zebrać i zachować dla przyszłych pokoleń to, co najcenniejsze: wspomnienia mieszkańców i dawny obraz naszych okolic.

Serdecznie zapraszamy najstarszych mieszkańców oraz wszystkich pasjonatów historii regionu. Chcemy stworzyć ciepłą, sąsiedzką przestrzeń do rozmów o dawnych rzemiosłach, tradycjach i codziennym życiu sprzed lat.

Szczegóły wydarzenia:

- Kiedy: 9 grudnia 2026 r. (środa), godz. 10.00 (spotkanie potrwa ok. 2 godz.)

- Gdzie: Świetlica Wiejska w Pogrodziu (działająca w strukturach MGOK w Tolkmicku)

- Wstęp: Wolny!

Co czeka na Ciebie podczas spotkania?

- Ciepła atmosfera – przy kawie, herbacie i lokalnych słodkościach porozmawiamy o tym, co tworzy tożsamość Pogrodzia i okolic.

- Przynieś swoją historię – zachęcamy do zabrania ze sobą rodzinnej fotografii lub innej niewielkiej pamiątki z dawnych lat.

- Kiedyś a dzisiaj – obejrzymy prezentację dawnych fotografii miejscowości zestawionych ze współczesnymi kadrami, by zobaczyć, jak zmieniała się okolica.

- Mapa wspomnień – na arkuszu mapy wspólnie zaznaczymy miejsca, które już nie istnieją.

- Opowieści z dawnych lat – posłuchamy wspomnień o przedwojennych i powojennych losach mieszkańców Wysoczyzny.

Spotkanie będzie też okazją, by poznać się bliżej i umówić na indywidualne spotkania z osobami, które zechcą włączyć swoje rodzinne fotografie (poprzez ich zeskanowanie) lub nagranie wspomnień do naszego Archiwum Społecznego.

Każda, nawet najmniejsza opowieść ma dla nas ogromną wartość. Twoja pamięć to nasza wspólna historia.

Do zobaczenia w Pogrodziu!