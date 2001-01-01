Patronów nie brak, ale ulic owszem

Co aktualnie dzieje się w Elblągu w kwestii nazewnictwa ulic i miejsc? Spytaliśmy o to w Urzędzie Miejskim.

Punktem wyjścia była dla nas postać Eugeniusza Mędrasia, jednego z tych, którzy w elbląskich Zakładach Mechanicznych wdrażali produkcję turbin okrętowych, obróbki śrub okrętowych oraz wielu innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Na jakim etapie jest ta sprawa?

- Wniosek o nadanie jednej z ulic w Elblągu im. Eugeniusza Mędrasia złożony został przez NOT Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Radę Regionalną w Elblągu i opiniowany był 5 czerwca 2025 r. przez Komisję ds. nadawania nazw w Elblągu. Komisja pozytywnie zaopiniowała inicjatywę upamiętnienia Eugeniusza Mędrasia, jednak obecnie nie ma w Elblągu ulicy, której można by nadać jego imię. Z uwagi na długą listę nazw pozytywnie zaopiniowanych i czekających na realizację w przestrzeni miejskiej, Komisja ds. nadawania nazw uznała za zasadne, by NOT rozważył inne formy uhonorowania zasłużonego inżyniera własnym staraniem, w okolicy dawnego Zamechu – odpowiedziała na nasze pytanie Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Eugeniusz Mędraś to nie jedyny potencjalny patron, który może się doczekać uhonorowania, ale brakuje dla niego ulicy czy miejsca. Jak pisaliśmy w kwietniu:

"Od 2023 r. Komisja ds. nadawania nazw w Elblągu wydała pozytywne opinie w następujących sprawach: - uhonorowanie „Honorowych Krwiodawców“ poprzez usytuowanie Ławeczki Honorowego Dawcy Krwi w Parku Planty.; - upamiętnienie geodety Janusza Augustynowicza poprzez poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej. Wnioskodawcy chcieli nadać imię Janusza Augustynowicza jednej z elbląskich ulic; - zaopiniowanie petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Elblągu, dotyczącej nadania nazwy rondo Ofiar Wołynia. Komisja zaproponowała, aby nadać nazwę „Rondo Wołyń,” wskazując jako jego lokalizację - rondo na skrzyżowaniu ulicy Lotniczej z ulicą Aleksandra Fredry w Elblągu. Stanowisko przekazano przewodniczącej Rady Miejskiej w Elblągu; Na opinię komisji czeka jeszcze wniosek dotyczący upamiętnienia Czesława Kujawskiego, działacza kultury, wieloletniego dyrektora zespołu „Ziemia Elbląska“, który zmarł w 2002 r." – wyliczaliśmy na naszych łamach.

Kto jeszcze mógłby mieć w mieście swoją ulicę? Komisja ds. nadawania nazw w Elblągu wydała szereg pozytywnie zaopiniowanych wniosków dotyczących nazwania ulic, gdy nastąpią nowe "wydzielenia geodezyjne".

- Dotyczą między innymi nazwania ulic im. Tadeusza Mazowieckiego, Romana Dmowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Zdzisława Olszewskiego, Franza Komnicka, Ferdynanda Schichaua, Czesława Kujawskiego oraz Stefana Muli czy Zbigniewa Religi – wylicza Joanna Urbaniak.

Kto jeszcze powinien zostać w Elblągu uhonorowany w taki sposób w przyszłości? Zapraszamy do dyskusji.