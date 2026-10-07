Pielęgniarka, położna i Piekarczyk

Elbląska rodzina Piekarczyków powiększyła się dziś (7 października) o kolejnego przedstawiciela. Przy siedzibie elbląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanęła figurka upamiętniająca 35-lecie Izby.

- W tym roku obchodzimy 35-lecie samorządu pielęgniarek i położnych. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy uczcić tę rocznicę – mówiła Magdalena Budziszewska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. - Pomysł na Piekarczyka pojawił się w ubiegłym roku, z przyczyn organizacyjnych nie udało nam się odsłonić figurki w maju podczas gali z okazji rocznicy samorządu. Odsłaniamy go więc dziś.

fot. SM

Nowy Piekarczyk znajduje się przy furtce do siedziby elbląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Gustawa Morcinka 10. Dziś (7 października) odsłonięto nową figurkę.

- Piekarczyk jest symbolem naszego miasta, symbolem odwagi, siły i gotowości do niesienia pomocy – dodała Anna Zawisza z Departamentu Zdrowia Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Cieszymy się, że ta figurka trafiła właśnie do Państwa. Niech ona symbolizuje naszą wdzięczność i szacunek do Państwa pracy i waszego zaangażowania.

Pozostałe Piekarczyki w naszym mieście można obejrzeć korzystając z naszego mini przewodnika.