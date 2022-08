Piosenka żołnierska na Wyspie Spichrzów

Kilkudziesięciu artystów wystąpiło dziś (15 sierpnia) na elbląskiej Wyspie Spichrzów. Z okazji święta Wojska Polskiego Telewizja Polska zorganizowała tam Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO. Zobacz zdjęcia.

Z Festiwalem Piosenki Żołnierskiej dotychczas kojarzył się Kołobrzeg. To właśnie tam Jerzy Rynkiewicz obiecywał dziewczynie, że przywiezie jej „Chabry z poligonu”, a Adam Zwierz czekał kiedy, „Polska da nam rozkaz”.

Lata minęły, sojusze się zmieniły, kołobrzeski festiwal przeszedł do historii. Jak mógłby wyglądać w trzeciej dekadzie XXI wieku postanowiła pokazać nam Telewizja Polska. Już nie w Kołobrzegu, ale w Elblągu (na Wyspie Spichrzów) w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki postawiono scenę na której odbył się Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO.

Artyści: bardzo różni trafiający w bardzo różne gusta. Repertuar: podobnie. Rozpoczęła Kasia Moś, potem Tre Voci przypomnieli hit „Róża i bez” z filmowej trylogii „Jak rozpętałem II wojnę światową”, następnie Dagmara Bryzek zaapelowała „Nie żałujcie serca dziewczyny”. Nie zabrakło Reprezentacyjnego Chóru Wojska Polskiego, który przypomniał dlaczego „Rozkwitały pęki białych róż”.

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zachęcił do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Realizatorzy o ministrze nie zapomnieli i w pierwszej części koncertu przebitki na publiczność pokazywały, że wicepremier cieszy się sympatią żołnierzy i zgromadzonej publiczności. Od czasu do czasu na telebimie można było też zobaczyć jak na koncercie bawi się prezes TVP, Jacek Kurski. Na telebimach puszczano życzenia sojuszników z NATO dla polskich żołnierzy oraz filmiki pokazujące siłę współczesnego wojska.

I tak to się toczyło. Jeden, dwa utwory artysty i zmiana... Jan Pietrzak, Dean Barton, Captain Jack, Trubadurzy i kolejni, kolejni. Prowadzący namawiający do wysłania smsa... I kolejny artysta melduje się na scenie. Turecka piosenkarka Bahar Gelir, Halina Frąckowiak, VITO VS, Filip Lato., Ukrainka Julia Belei, weteran Tomasz Różniatowski i Danio, Marien, Weronika Curyło, Odessa Band. Podsumowując: Reprezentacyjny Chór Wojska Polskiego pod względem poziomu zjadał innych wykonawców na śniadanie.