PKP: Posłuchaj głosu rozsądku

W 2024 roku w województwie warmińsko-mazurskim doszło do 16 wypadków na przejazdach kolejowych, w wyniku których zginęło pięć osób, a sześć zostało rannych. Dzisiaj (28 stycznia) w Elblągu pracownicy PKP rozdawali pieszym, rowerzystom i kierowcom materiały edukacyjne przypominające o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Polskie Koleje Państwowe od lat prowadzą kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”. Dzisiaj przedstawiciele spółki mówili o niej podczas spotkania z mediami przy przejeździe na ul. Malborskiej w Elblągu.

Apel do kierowców

– W okresie feryjnym częściej zdarzają nam się dłuższe wyjazdy, chcemy zaapelować do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność, dlatego nasi pracownicy przy wsparciu funkcjonariuszy ochrony kolei, rozdają dzisiaj kierowcom, rowerzystom i pieszym materiały edukacyjne przypominające o zasadach bezpieczeństwa na styku dróg i torów – mówi Przemysław Zieliński, z zespołu prasowego PKP.

Pracownicy PKP przypomnieli także o żółtych naklejkach, które - umieszczane na każdym przejeździe kolejowym – mogą uratować życie. - Znajdziemy na niej numer skrzyżowania, numer alarmowy 112, oraz numer telefonu, pod który należy zadzwonić w razie awarii przejazdu. Dzięki temu, jeśli to konieczne, można wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może zapobiec tragedii na torach. Jest umieszczana w dobrze widocznym miejscu, na napędzie rogatki lub po wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja – dodaje Krzysztof Wałdowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

Brawura, nieuwaga i pośpiech

W całym kraju takich oznakowanych przejazdów jest 11 tysięcy. – Dzięki temu, od czerwca 2018 roku, odnotowaliśmy ponad 42 tys. reakcji. Prawie 3 tys. razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy. W ponad 1400 przypadkach, by uniknąć wypadku, wstrzymano ruch pociągów – dodaje Przemysław Zieliński. – Sytuacje, w których kierowcy w naszym województwie wjeżdżają na przejazd kolejowy wtedy, kiedy nie powinni, zdarzają się niestety nagminnie, a ze statystyk wynika, że za 99 proc. to oni sami za nie odpowiadają.

– Takie sytuacje są wynikiem brawury, nieuwagi i pośpiechu – podkreśla Piotr Tomaszewski, zastępca komendanta posterunku Straży Ochrony Kolei w Olsztynie. – Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to ignorowanie znaku STOP, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu i niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach. Zbliżając się do przejazdu drogowo-kolejowego, każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od oznakowania oraz urządzeń, w jakie przejazd jest wyposażony. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma zawsze pierwszeństwo. W sytuacji kryzysowej należy jak najszybciej opuścić przejazd, w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy naprawdę niewielka siła nacisku, by tak zwany bezpiecznik draga, znajdujący się przy napędzie rogatek, zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory, bez uszkodzenia samochodu.

Przedstawiciele PKP (od lewej): Przemysław Zieliński, Krzysztof Wałdowski i Piotr Tomaszewski (fot. Anna Dembińska)

Ze statystyk przedstawionych przez Przemysława Zielińskiego, wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r. doszło do 5 wypadków, w wyniku których śmierć poniosła 1 osoba, a 1 została ranna. W 2024 r. doszło do 16 wypadków, w wyniku których 5 osób zginęło, a 6 zostało rannych. W tym roku, na szczęście, jeszcze do żadnej takiej tragedii w naszym regionie nie doszło.