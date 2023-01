Podwyżki dla nauczycieli okiem wiceprezydenta

To od dyrektorów szkół zależy wysokość wynagrodzenia - tak można streścić pismo wiceprezydenta Janusza Nowaka skierowane do Jolanty Raczyńskiej, przewodniczącej elbląskiego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury w Szczecinie.

Jeszcze w 2022 roku informowaliśmy na naszych łamach o petycji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury w Szczecinie, oddział w Elblągu. W piśmie do Rady Miejskiej związkowcy proponowali wdrożenie szeregu rozwiązań mających w konsekwencji doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty. Radni na ostatnim posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zdecydowali o przekazaniu petycji do rozpatrzenia przez prezydenta Elbląga.

Oficjalnej odpowiedzi na petycję ze strony prezydenta jeszcze nie mamy, ale... Mamy odpowiedź prezydenta na pismo przewodniczącej elbląskiego oddziału związku zawodowego Jolanty Raczyńskiej skierowane do prezydenta Elbląga 28 listopada 2022 roku. Tam wiceprezydent Janusz Nowak ustosunkowuje się do postulatów związkowców.

Związkowcy chcieliby wprowadzenia rozwiązania, że to gmina jest pracodawcą pracowników samorządowych. Zdaniem wiceprezydenta jest to niemożliwe. „Pracodawcą pracowników samorządowych jest jednostka organizacyjna, która ich zatrudnia, nie ma więc podstaw do przyjęcia, że pracodawcą pracowników samorządowych jest gmina. Z art. 2, ust. 3 u. p. s. [ustawy o pracownikach samorządowych - przyp. SM], że gminne jednostki budżetowe (szkoły) są pracodawcą pracowników samorządowych - napisał wiceprezydent.

W przypadku ujednolicenia procedur w szkołach dotyczących regulaminów wiceprezydent zwrócił uwagę, że to dyrektor placówki, a nie gmina jest podmiotem, który wydaje akty wewnętrzne w placówkach.

W sprawie podwyżek wynagrodzeń wiceprezydent Janusz Nowak zaznaczył że decyzje w sprawach indywidualnych podwyżek pensji podejmuje dyrektor danej placówki. „Stąd też mogą pojawiać się różnice w wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionym na takich samych stanowiskach“ - możemy przeczytać w piśmie wiceprezydenta. Urzędnik przypomina też decyzję Witolda Wróblewskiego z września ubiegłego roku, w wyniku której przyznano podwyżki pracownikom samorządowym w wysokości 440 zł brutto.

W przypadku informacji publicznej w zakresie spraw sądowych oraz kosztów odszkodowań Janusz Nowak potwierdził, że związek zawodowy ma praco wystąpić o takie dane w trybie udostępnienia informacji publicznej.