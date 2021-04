Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Z takim apelem do mieszkańców Elbląga zwracają się władze miasta. Co miesiąc osocze oddaje ok. 40 osób, które są ozdrowieńcami i mają za sobą wygraną walkę z koronawirusem.

Z interpelacją w sprawie przeprowadzenia miejskiej akcji zachęcającej do oddawania osocza do prezydenta Elbląga zwrócił się radny Robert Turlej. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie od prezydenta Witolda Wróblewskiego, że samorząd zorganizuje taką akcję wspólnie z Regionalym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a ozdrowieńcy którzy oddadzą osocze otrzymają list z podziękowaniami i drobny upominek. Dzisiaj akcja ma swój początek. - Jako samorząd podejmujemy działania, walczące z COVID-19, chociażby przygotowujemy masowy punkt szczepień. Z sygnałów, które otrzymujemy z naszego szpitala covidowego wynika, że także nasza krew, a konkretnie osocze, jest lekarstwem, które ratuje wielokrotnie naszych znajomych czy bliskich. Chcę podziękować tym, którzy co miesiąc oddaje osocze. To około 40 osób. Apeluję do wszystkich, którzy chcą wesprzeć tę akcję, by zgłaszali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Bema – mówi Witold Wróblewski. Osocze mogą oddać ozdrowieńcy, którzy: - spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi, - przechorowały Covid-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji pacjent/gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, - odczekały 14 dni od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, - są w wieku 18-65 lat (osoby w wieku 60-65 lat, które nigdy nie oddawały krwi i jej składników prosimy o dostarczenie od lekarza zaświadczenia o możliwości oddania osocza) Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00, dzwoniąc do Oddziału terenowego RCKiK w Elblągu, przy ul. Bema 80, pod nr telefonu: 55 235 22 13. - Oddaj osocze. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi! - apelują władze miasta.



red. na podst. informacji UM Elbląg