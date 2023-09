Poszukiwani brodacze i konie

Najważniejsze już zawarto w tytule, ale kto i po co szuka? Chodzi o nowy projekt Piotra Imiołczyka i Międzyszkolnego Koła Historycznego. Są chętni, by wcielić się w powstańców styczniowych?

Maksymilian Gierymski, Public domain, via Wikimedia Commons

Znany elbląski nauczyciel historii, który wraz z uczniami wciela się w powstańców styczniowych, organizuje nowy projekt.

- Zrobimy kilka serii zdjęć pod hasłem “Powstanie styczniowe i...” Zaczynamy od “Powstanie styczniowe i cztery pory roku”, w kolejnym roku będzie “Powstanie styczniowe i cztery żywioły" itd. - podkreśla Piotr Imiołczyk. Dodaje, że sesje zdjęciowe projektu przeprowadzi czworo elbląskich fotografów o różnej wrażliwości. Jednym z pierwszych zdjęć, które powstaną w ramach inicjatywy, ma być odtworzenie obrazu Maksymiliana Gierymskiego “Patrol powstańczy”. Żeby to zrobić, trzeba właśnie brodaczy i koni.

Pierwsze zdjęcia w ramach projektu mają być wykonywane już w najbliższą sobotę, 16 września. Piotr Imiołczyk zaprasza oczywiście do szerszej współpracy w związku z przybliżaniem powstania styczniowego i udziału w “W powstaniu styczniowym i czterech porach roku”. Chętnych do wcielenia się w powstańców lub wypożyczenia koni do zdjęć (i wypromowania przy okazji np. swojej stadniny) zapraszamy do kontaktu mailowego na redakcja@portel.pl.