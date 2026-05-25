Powiśle smakuje najlepiej. „Zagraj powiślański” zdobywa ogólnopolskie wyróżnienie

Region Powiśla po raz kolejny udowodnił, że jego kulinarne tradycje mają nie tylko wyjątkowy smak, lecz także ogromny potencjał promocyjny. Podczas ogólnopolskiego konkursu „Polska Wieś Smakuje” organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi oraz Polską Izbę Produktu, tytuł najlepszej zupy w Polsce zdobyła regionalna potrawa – zagraj powiślański przygotowany przez członkinie KGW z Nowego Monasterzyska.

To ogromne wyróżnienie nie tylko dla samych autorek przepisu, lecz także dla całego regionu, którego kulinarna tożsamość od lat budowana jest na lokalnych produktach, tradycji i przekazywanych z pokolenia na pokolenie recepturach. Zagraj powiślański, potrawa głęboko zakorzeniona w historii Powiśla, zachwycił jury swoją autentycznością, smakiem oraz sposobem przygotowania, który łączy tradycję z lokalnym charakterem. Nagroda ta potwierdza, że kuchnia powiślańska wciąż ma wiele do zaoferowania i może śmiało konkurować na arenie ogólnopolskiej.

Sukces kulinarny to jednak nie jedyny akcent obecności przedstawicielek KGW na wydarzeniu. Panie wzięły również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym dobrym praktykom i kulturze kulinarnej Kół Gospodyń Wiejskich, dzieląc się doświadczeniem i obserwacjami z pracy w lokalnej społeczności. Uczestniczyły także w specjalistycznych warsztatach „Produkt z historią – innowacyjne metody budowania marki lokalnej żywności”, prowadzonych przez dr. inż. Piotra Dominika. Spotkanie to stało się okazją do zdobycia nowej wiedzy, wymiany inspiracji oraz refleksji nad tym, jak skutecznie promować regionalne produkty w nowoczesny sposób.

Organizatorom wydarzenia członkinie KGW składają serdeczne podziękowania za stworzenie przestrzeni, w której lokalna tradycja, wiedza i pasja mogą spotykać się z profesjonalnym wsparciem i ogólnopolską promocją.

Sukces zagraju powiślańskiego to nie tylko powód do dumy, lecz także dowód na to, że Powiśle ma swój niepowtarzalny smak, który warto odkrywać, pielęgnować i promować w całej Polsce.

